【加控罪名】涉巴士上除口罩被控　前區議員被加控誤導警員等3罪押後再訊

▲ 葉子祈被加控3罪，今於觀塘裁判法院處理。（經濟日報資料圖片）

前西貢區區議員葉子祈疑在巴士上無戴口罩及與人爭執，涉違反「口罩令」早前被票控，今（4日）再被落案起訴誤導警務人員、公眾滋擾及故意妨礙或阻撓巴士司機3項刑事罪行，兩案今一同在觀塘裁判法院處理，並押後至8月29日再訊，待辯方索取文件及給予法律意見，被告准保釋候訊。

被告葉子祈（26歲；報稱無業），被控於2021年5月7日，在將軍澳隧道巴士轉乘站，提供虛假資料，表明有合理的理由在公共巴士內不配戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，企圖誤導警員葉智泓。

控罪又指他於同日在將軍澳隧道路線796C公共巴士內，因沒有履行《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）第4（1）條規定中配戴口罩的法律責任，對公眾造成滋擾，而這種疏忽的後果是危害公眾的健康或舒適；以及故意妨礙、阻撓或分散巴士司機的注意力。

被告早前另被票控於同日違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。

兩案今一同處理，辯方申請押後案件至8月29日再訊，以索取文件及給予法律意見，獲裁判官批准。裁判官將案件押後至8月29日再訊，被告准以1萬元保釋候訊。

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記者：林欣樂