賴恩雷諾士新作《爆機自由仁》紐約首映　碧琪麗芙莉性感登場撐丈夫

▲ 《爆機自由仁》

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的荷里活動作喜劇《爆機自由仁》（Free Guy）將於下周四（8月12日）在香港上映，昨日（8月3日）於紐約AMC林肯廣場舉行全球首映禮，群星出席支持，現場星光熠熠。

男主角賴恩雷諾士身穿型爆西裝出席當日首映，至於一同現身的太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）亦以超性感粉紅長裙打扮現身，力撐老公新戲。

兩公婆在紅毯上公然放閃，羨煞旁人。其他出席首映的嘉賓包括：導演桑利維（Shawn Levy）、編劇Matt Lieberman及Zack Penn、監製Adam Kolbrenner、演員祖紀利（Joe Keery）、路威賀維（Lil Rel Howery）、Camille Kostek、Francisco Marquez、美國打機網紅Tyler "Ninja" Blevins、Steve Asbell、Ethan Tobman等。

此外《怪奇物語》（Stranger Things）女演員Sadie Sink亦有現身，以示支持好友祖紀利的新戲首映，可見兩人戲外感情超好。