【司法覆核】不滿還押期間夏天不准穿短褲　鍾雪瑩入稟申覆核求推翻政策

▲ 鍾日前透過律師入稟高等法院申請司法覆核。（經濟日報資料圖片）

涉無牌管有槍械的本土民主前線成員鍾雪瑩早前被控及還押，鍾日前透過律師入稟高等法院申請司法覆核，指於被還押期間多次申請於夏天換季穿著短褲，但不獲批准。惟男囚犯則可於夏天轉季時穿著短褲，質疑男女囚犯待遇不同，認為政策不合法及構成性別歧視，故入稟申請司法覆核，要求法庭聲明有關政策違憲及不合法等，並頒令懲教署署長改變有關政策。

申請人鍾雪瑩，建議答辯人懲教署署長。入稟狀指，申請人於2020年10月11日因無牌管有槍械或彈藥罪被控，翌日提堂時申請保釋被拒，至今一直還押於羅湖懲教所。

入稟狀續指，申請人自2021年4月起口頭向懲教員申請轉季後不用穿著長褲，但獲回覆不可能。同年5月3日，答辯人下令所有囚犯及被還押人士轉季，男囚犯須穿短褲，女因犯則維持穿著與冬季時同款的長褲。

申請人自此至7月初，重複向懲教員作出口頭投訴，並要求改穿短褲，惟一律被拒絕。申請人指因男女囚犯的不同待遇，基於有關政策、決定及拒絕申請人之要求，導致申請人出熱痱。申請人於7月中去信申訴專員公署作出投訴，但不獲回覆，遂入稟提出司法覆核許可申請。

入稟狀指有關決定及政策違反《基本法》第25條，香港居民在法律面前一律平等，以及違反《性別歧視條例》及《監獄規則》第26條。

入稟狀續指，根據有關政策及決定，強制規定女囚犯及還押人士於夏天穿著長褲，反之男囚犯並沒有這項規定，有關做法明顯是基於性別而出現不同待遇，申請人因其性別關係而失去穿著短褲的機會，完全是因性別歧視導致獲得不同待遇。

入稟狀指，若因紀律而要求女囚犯或還押人士夏天須穿長褲，卻未有對男囚犯或還押人士作出相同規定。申請人只想穿著如同男囚犯或還押人士穿上及膝短褲，而男囚犯或還押人士甚至被容許於夏天時赤裸上身，明顯就衣物的規定與紀律根本無關。

申請人要求法庭聲明有關政策、決定及拒絕申請人的要求均屬不合法，違反《基本法》及《性別歧視條例》等，並要求頒令撤銷政府及決定，強制署長更改有關政策。

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記者：林育慧