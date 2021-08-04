  • 31°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR星蹤】Anson Lo化身粉紅教主　全新神徒打卡位將再現尖沙咀

娛樂 13:51 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Anson Lo化身粉紅教主拍廣告。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）將跟拍攝新一輯麥當勞廣告，推出以其外號為靈感的全新「粉紅教主」冰雪特飲，同時，明天（8月5日起）Anson Lo一款「粉紅教主」造型將在尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板展出，一眾神徒又有新打卡位。

成功俘虜一眾「神徒」芳心的人氣王Anson Lo，是次走下舞台，展示另一種魅力，今次夥拍McCafé精心調配出「粉紅教主」特飲。喜愛粉紅色的Anson Lo在拍攝廣告片時身穿粉紅裝束，與草莓味的「粉紅教主」非常配襯，齊集型格帥氣和可愛於一身！

Anson Lo粉紅教主造型。

【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】

拍攝時亦不斷展現獨特魅力，Anson Lo表示平常非常喜歡草莓清甜中帶點微酸的味道：「非常高興能夠有機會與McCafé合作，讓我可以向大家送上粉紅心意，分享甜蜜滋味。平常工作壓力大的時候，我也會吃點甜食來減壓，當中我尤其喜歡草莓酸酸甜甜的味道，冰沙亦是夏天必吃，啖啖透心涼。」他並希望透過『粉紅教主』，把熟悉的甜蜜分享給大家，在生活中有滿滿的幸福感！

「粉紅教主」Anson Lo將會施展粉紅魔法，將心意傳遞給大家。而廣告商亦為「神徒」送上粉紅心意，由8月5日起，尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板將會再度添上粉紅氣息，粉絲可與教主肖像自拍打卡，營造滿滿的幸福感。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

將跟拍攝新一輯麥當勞廣告，推出以其外號為靈感的全新「粉紅教主」冰雪特飲，同時，明天（8月5日起）Anson Lo一款「粉紅教主」造型將在尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板展出，一眾神徒又有新打卡位。

成功俘虜一眾「神徒」芳心的人氣王Anson Lo，是次走下舞台，展示另一種魅力，今次夥拍McCafé精心調配出「粉紅教主」特飲。喜愛粉紅色的Anson Lo在拍攝廣告片時身穿粉紅裝束，與草莓味的「粉紅教主」非常配襯，齊集型格帥氣和可愛於一身！

【大叔的愛】Edan發放與Anson Lo放閃片　網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面【有片】

全新廣告板。

拍攝時亦不斷展現獨特魅力，Anson Lo表示平常非常喜歡草莓清甜中帶點微酸的味道：「非常高興能夠有機會與McCafé合作，讓我可以向大家送上粉紅心意，分享甜蜜滋味。平常工作壓力大的時候，我也會吃點甜食來減壓，當中我尤其喜歡草莓酸酸甜甜的味道，冰沙亦是夏天必吃，啖啖透心涼。」他並希望透過『粉紅教主』，把熟悉的甜蜜分享給大家，在生活中有滿滿的幸福感！

「粉紅教主」Anson Lo將會施展粉紅魔法，將心意傳遞給大家。而廣告商亦為「神徒」送上粉紅心意，由8月5日起，尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板將會再度添上粉紅氣息，粉絲可與教主肖像自拍打卡，營造滿滿的幸福感。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
12:07 2021/07/26
【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
【兩台大戰】MIRROR+ERROR稱霸廣告界　TVB力捧《聲夢》學員欲分一杯羹
12:09 2021/07/30
【兩台大戰】MIRROR+ERROR稱霸廣告界　TVB力捧《聲夢》學員欲分一杯羹
【MIRROR成員】Anson Lo與家人食飯補祝生日　網民：幫你P埋Edan上去？
10:12 2021/08/02
【MIRROR成員】Anson Lo與家人食飯補祝生日　網民：幫你P埋Edan上去？

你可能感興趣

【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
12:07 2021/07/26
【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
【兩台大戰】MIRROR+ERROR稱霸廣告界　TVB力捧《聲夢》學員欲分一杯羹
12:09 2021/07/30
【兩台大戰】MIRROR+ERROR稱霸廣告界　TVB力捧《聲夢》學員欲分一杯羹
【MIRROR成員】Anson Lo與家人食飯補祝生日　網民：幫你P埋Edan上去？
10:12 2021/08/02
【MIRROR成員】Anson Lo與家人食飯補祝生日　網民：幫你P埋Edan上去？
盧瀚霆 Mirror 歌手 麥當勞 娛樂人物職業 星光行 尖沙咀

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】