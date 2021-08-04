【MIRROR星蹤】Anson Lo化身粉紅教主　全新神徒打卡位將再現尖沙咀

▲ Anson Lo化身粉紅教主拍廣告。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）將跟拍攝新一輯麥當勞廣告，推出以其外號為靈感的全新「粉紅教主」冰雪特飲，同時，明天（8月5日起）Anson Lo一款「粉紅教主」造型將在尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板展出，一眾神徒又有新打卡位。



成功俘虜一眾「神徒」芳心的人氣王Anson Lo，是次走下舞台，展示另一種魅力，今次夥拍McCafé精心調配出「粉紅教主」特飲。喜愛粉紅色的Anson Lo在拍攝廣告片時身穿粉紅裝束，與草莓味的「粉紅教主」非常配襯，齊集型格帥氣和可愛於一身！

▲ Anson Lo粉紅教主造型。

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拍攝時亦不斷展現獨特魅力，Anson Lo表示平常非常喜歡草莓清甜中帶點微酸的味道：「非常高興能夠有機會與McCafé合作，讓我可以向大家送上粉紅心意，分享甜蜜滋味。平常工作壓力大的時候，我也會吃點甜食來減壓，當中我尤其喜歡草莓酸酸甜甜的味道，冰沙亦是夏天必吃，啖啖透心涼。」他並希望透過『粉紅教主』，把熟悉的甜蜜分享給大家，在生活中有滿滿的幸福感！

「粉紅教主」Anson Lo將會施展粉紅魔法，將心意傳遞給大家。而廣告商亦為「神徒」送上粉紅心意，由8月5日起，尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板將會再度添上粉紅氣息，粉絲可與教主肖像自拍打卡，營造滿滿的幸福感。

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將跟拍攝新一輯麥當勞廣告，推出以其外號為靈感的全新「粉紅教主」冰雪特飲，同時，明天（8月5日起）Anson Lo一款「粉紅教主」造型將在尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板展出，一眾神徒又有新打卡位。

成功俘虜一眾「神徒」芳心的人氣王Anson Lo，是次走下舞台，展示另一種魅力，今次夥拍McCafé精心調配出「粉紅教主」特飲。喜愛粉紅色的Anson Lo在拍攝廣告片時身穿粉紅裝束，與草莓味的「粉紅教主」非常配襯，齊集型格帥氣和可愛於一身！

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▲ 全新廣告板。

拍攝時亦不斷展現獨特魅力，Anson Lo表示平常非常喜歡草莓清甜中帶點微酸的味道：「非常高興能夠有機會與McCafé合作，讓我可以向大家送上粉紅心意，分享甜蜜滋味。平常工作壓力大的時候，我也會吃點甜食來減壓，當中我尤其喜歡草莓酸酸甜甜的味道，冰沙亦是夏天必吃，啖啖透心涼。」他並希望透過『粉紅教主』，把熟悉的甜蜜分享給大家，在生活中有滿滿的幸福感！

「粉紅教主」Anson Lo將會施展粉紅魔法，將心意傳遞給大家。而廣告商亦為「神徒」送上粉紅心意，由8月5日起，尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板將會再度添上粉紅氣息，粉絲可與教主肖像自拍打卡，營造滿滿的幸福感。