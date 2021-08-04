【生仔一刻】等待兒子出世遇上黎巴嫩大爆炸　男嬰經歷生死迎來1歲生日

去年黎巴嫩首都貝魯特發生猛烈爆炸，廣泛地區受牽連，意外造成逾5000死傷，數十萬人無家可歸。當時附近一間醫院正有孕婦準備產子，卻在產房內經歷大爆炸，幸好兒子最後平安出生，現更迎來1歲生日。

▲ 一家三口現在生活幸福美滿。（IG圖片）

在距離爆炸地點900米醫院待產

據《美聯社》報道，事發於去年8月4日，黎巴嫩首都貝魯特港口一個存放危險品的倉庫，突然發生大爆炸，波及周邊地區，附近的樓房幾乎全毀。Emmanuelle Khnaisser和丈夫Edmond Khnaisser，當時正在距離爆炸地點900米的醫院，等待兒子的來臨。

當天清晨5時，Emmanuelle在家穿羊水，比預產期提早兩周，於是她和丈夫趕到醫院。在下午大約5時45分，當Emmanuelle被推入產房待產時，Edmond原本打算拍下兒子出生的感動時刻，卻意外紀錄到爆炸瞬間的情況。

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身上佈滿玻璃碎片 醫生受傷

兩人憶述，當時窗框連同天花板的磚，倒塌至Emmanuelle身上，她的下半身佈滿玻璃碎片，整張病床被彈開至一米遠。房內其中一位醫生被拋到床下，另一位醫生卻被碎片擊中受傷，制服染滿鮮血。而用作監察BB心跳的醫療機器亦被破壞。Emmanuelle指，

我當時處於震驚狀態，我們都不知道發生了甚麼事。

▲ 兒子George最終平安出世。（IG圖片）

黑暗中產子最終母子平安

由於房內一片混亂，Emmanuelle最後被推到緊急出口的走廊，在僅靠電筒燈照明的情況下，一個半小時後終於成功誕下兒子George，母子平安。Edmond在接受訪問時表示，這是他人生中最難忘的經歷。

這是我一生中最幸福的時刻，同時亦是最醜陋的時刻。

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一年後，在家人悉心的照顧下，George迎來了1歲生日。Emmanuelle表示待兒子長大後，會跟他說出生時所遇到的事，

我會告訴他，他的出生是黑暗中發出的光芒。

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責任編輯︰王明芳