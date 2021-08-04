【澳門確診】澳門確診女生交流團有師生到香港　已通報隔離檢測

▲ 賀一誠指確診女生同團部分師生已離澳，當中有人赴香港已通報隔離檢測。

澳門一家四口昨日(3日)證實感染Delta變種病毒，感染源頭或屬上月曾赴西安交流的女兒。澳門行政長官賀一誠今日(4日)就澳門疫情防控召開記者會。賀一誠表示，確診家庭群組的女兒早前於珠海乘搭航班赴西安交流，同一航班出發往西安前由南京抵珠海，同機兩客確診與南京疫情相關，與稍後乘搭同機的確診女兒座位同屬第54排，現以涉事航班為追蹤源頭，而患者抗體檢測初步結論亦與相關懷疑源頭吻合。

賀一誠又透露，偕同確診女學生出發往西安的同團團友及家屬，連同確診家庭居所居民、同事，至今已有逾1500人完成檢測，均對病毒呈陰性反應，餘下人士仍有待檢測結果；不過同團學生及老師有10多個已出發到中國各地其他地方，當中亦包括香港，當局已即時與相關部門聯絡，安排有關人士隔離檢測，暫時未收到相關陽性報告。

他提到，確診女生CT值逾30，惟其父母CT值僅為10，病毒量極高，料屬新近感染；當局今日起要求全民檢測，惟因應珠海方面突然要求關口12小時檢測證明，澳門檢測證明軟件未及修復至出現問題，至今仍未修復，就此致歉。

賀一誠透露，今早各司長亦與內地中央部門、省政府商討下一步對策，如已知是次疫情屬航班引起，而非澳門內傳播，希望未來14日內控制好疫情，予居民生活復常，屆時可將澳門改列為非中高風險地區。

他續指，昨晚已與鍾南山院士商討，亦接獲好多指導意見，將對所有隔離群體做血清抗體測試。

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記者：陳正怡