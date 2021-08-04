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【高糖陷阱】15歲少年可樂當水飲右眼瞳孔變白視力受損　揭患「糖尿病白內障」恐失明

醫生診症室 15:59 2021/08/04

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浙江一名15歲少年熱愛飲可樂，近日他的右眼視力受損，求醫驚揭患上「糖尿病白內障」。

含糖飲品還是少飲為妙，浙江一名15歲少年熱愛飲可樂，習慣以飲品當水喝，有時一晚就能喝掉一瓶1000ml可樂。近日少年的右眼視力受損，甚至發白變成「淡藍色」，求醫驚揭患上「糖尿病白內障」，幾近失明。

據《浙江新聞頻道》報道，15歲少年小林（化名）近日到浙大二院眼科中心求醫。當時他的右眼瞳孔發白，視力嚴重下降，手指要貼著眼睛才能看清。

醫生問診後發現，小林非常喜歡喝含糖飲品，有時一晚就能喝掉一瓶1000ml可樂。而小林這種飲食習慣，導致其體內血糖嚴重超標，經醫生診斷確診為「糖尿病白內障」。

醫生表示，小林需先將血糖恢復至正常水平，才能進行眼科手術。但即使如此，他的右眼也再不能恢復到原來的健康狀態。

過量攝入糖分可嚴重損害腎臟、全身微血管

對於小林的右眼情形，浙大二院眼科主任醫師徐雯解釋，眼球的晶狀體正常是呈透明，滲透壓和糖分都是維持在正常水平。

惟當糖分攝取過多，全身體液發生了變化，眼球晶狀體的內環境也會發生變化，令晶狀體變得渾濁，最終導致失明。

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徐雯續指，糖尿病性白內障是糖尿病的併發症之一。目前小林視力受損的只是右眼，後續如果他的血糖得不到控制，左眼也極有可能受到損害。

徐雯又提醒，可樂等含糖飲品受到青少年青睞，但是過量攝入可致巨大損害，除了會影響視力，對腎臟、全身微血管等也可致嚴重損害，因此警告日常飲水千萬不能用飲品來完全取代。

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責任編輯：羅嘉欣

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