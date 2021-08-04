【育兒心得】 何詩蓓文武雙全10個情意心得 心理學家：全身運動有助兒童腦部發展

▲ 心理學家分析何詩蓓的10個情意心得。

港隊游泳代表何詩蓓，在今屆奧運中勇奪兩面銀牌，成為全城焦點。更令人聚焦的是，何詩蓓不但運動成績出色，她的學業成績也非常優異，她DSE考獲35分，並畢業於美國密芝根大學心理學，本文從心理學角度剖析詩蓓的情意心得。

據香港教育局 (2018) 對資優定義的其中一項 (即心理活動能力：在體能協調有突出天分)，她應是資優無疑了！她畢業於美國密芝根大學心理學本科，立志在退役後進修心理學以成為兒童心理學家，為小孩舒緩壓力。

綜合分析對她的很多報導，其情意心得包括：

一. 人要做些事情圓滿其人生不同階段；

二. 追求能令自己感到自豪的成就；

三. 想到放棄時，身邊志同道合的朋友能為自己帶來樂趣與動力；

四. 堅持是辛苦的，香港人亦要在辛苦裡堅持下去；

五. 透過彈琴（或音樂）為己減壓；

六. 即使受傷亦要耐心養傷，令自己能復出及再出戰，並超越受傷前的狀態；

七. 即使面對無興趣的範疇，也聽專家說自己是有天份的，一直苦練直至對該範疇產生興趣；

八. 將曾付出的努力與犧牲，烙印在身心上，不要忘記，推動將來繼續努力；

九. 做事要專心及有自控，不浪費時間於上網或看電視；

十. 做好時間管理，每晚按時完成每日學習任務。

很多家長不知全身運動在兒童成長時對左右腦產生全面刺激，導致兒童腦部全面發展。故很多如詩蓓的資優生，雖經常用很多時間於運動或活動，卻培養出過人智力以應付學業要求並取得運動及學業兩方面的佳績。

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