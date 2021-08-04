【樂園驚喜】迪士尼樂園X九巴推奇妙巴士專線　免費直達樂園欣賞全新音樂派對

▲ 特設的15XP「奇妙巴士」專線，把樂園15周年慶典的歡樂延伸到市區。(圖片由香港迪士尼樂園度假區提供)

香港迪士尼樂園度假區與九巴於2021 年 7 月 24 至 25 日週末推神秘驚喜活動，特設15XP「奇妙巴士」，把樂園15周年慶典的歡樂延伸到市區。成功發現巴士站的幸運兒可免費乘坐「奇妙巴士」直達香港迪士尼樂園遊玩，並在「奇妙夢想城堡」前欣賞全新戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》。

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當天早上，迪士尼粉絲和一眾市民早於活動開始前已發現15XP「奇妙巴士」的巴士站，並在數小時前開始排隊。幸運兒在巴士站回答在場工作人員的簡單問題，便可以登上15XP「奇妙巴士」直達香港迪士尼樂園。

「奇妙巴士」車站的確實位置一直保密，但粉絲可以在香港迪士尼樂園的Instagram上找到一些線索，猜到巴士站的位置。Patrick說：「迪士尼一向喜歡為賓客送上彩蛋，今次粉絲需要在不同地方找尋巴士站位置，相信亦令他們的整個體驗變得更加奇妙。」

最後，幸運兒分別在尖沙咀碼頭及旺角港鐵總站發現了15XP「奇妙巴士」的巴士站。座位有限，先到先得。米奇老鼠和米妮老鼠更在「奇妙巴士」到達樂園一刻驚喜現身！而不少歌手、網絡紅人包括林二汶、卓韻芝等都有參與這次驚喜的奇妙之旅。

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責任編輯：張懿慧