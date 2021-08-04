【東京奧運】牛下女車神會考11分不斷進修　李慧詩熱愛上學盼出自傳圓寫作夢

▲ 「牛下女車神」李慧詩在車場馳騁多年，仍不忘努力進修。

東京奧運香港獎牌希望單車隊終於登場，「牛下女車神」李慧詩出戰女子凱林賽及爭先賽，今屆很大機會是李慧詩最後一次出戰奧運，但她早已為未來鋪路，多年來一邊練習一邊進修，2017年在香港教育大學健康教育學士課程更以一級榮譽畢業，現讀浸大創意及專業寫作學士課程，希望一圓出自傳的夢想。

現年34歲的「牛下女車神」李慧詩征戰車場多年，奪獎無數，更令人敬佩的是她不忘進修，平衡好練習、比賽及讀書的時間。李慧詩中學時期就讀觀塘區女校梁式芝書院，入學時改了英文名Sarah，最喜歡是該校漸變藍配白領的校服裙。

▲ 李慧詩（前中）在內的香港單車隊出發前往東京奧運。（李慧詩facebook圖片）

Sarah在老師眼中是一名乖學生，返學絕少遲到，當過圖書館管理員及班房鎖匙管理人。Sarah未加入進行單車訓練前，是最早上學的一批學生，但中三之後因每天都有單車練習，她為了不欠交功課，仍堅持通宵趕功課，第二日要準時返學，她曾試過因為遲到而痛哭。

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Sarah原本是學校田徑隊主將，在學界100米和400米跑獲獎無數。至中三那年，學校推薦她參加體院「明日之星」計劃，被單車總會睇中，教練進言單車較少女仔參加，容易突圍，驅使Sarah轉玩單車，成為她運動生涯的轉捩點。

▲ 李慧詩自會考後轉做全職運動員。（李慧詩facebook圖片）

縱然要邊練習邊讀書，Sarah不怕辛苦，還十分享受校園生活，最開心見到老師和同學，所以每天都很期待上學。她更是一個喜歡學習的人，成績最好是數學、電腦和音樂，且音樂、體育曾考過全級第一名。最厲害是她還抽到時間學牧童笛、朗誦及參加劍擊學會，打過一次學界賽。

最後李慧詩會考取得11分，雖然夠分原校升中六，但她決定把握時間轉做全職運動員，在教練沈金康的訓練下，加上自己對單車的堅毅和努力不懈，成就出今日奪獎無數的李慧詩。

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其實李慧詩那份堅毅仍在求學路上盡情發揮，練習及比賽以外，她仍不斷抽時間讀書進修，2013年她取得在漢語網絡神學院修讀3年的神學文憑，之後攻讀香港教育大學健康教育學士課程，2017年以一級榮譽畢業。她曾接受TOPick訪問感謝姊姊在她學習路上提供意見。

我很多時都在外面訓練，與校園同學的距離較遠，她（姊姊）就好像一直陪伴在我身邊的同學一樣。

▲ 李慧詩在2012年倫敦奧運取得銅牌。（新華社）

同年，她獲浸大「精英運動員入學計劃」頒發相等於全額學費獎學金，入讀浸大創意及專業寫作學士。她向來喜歡寫作，並有寫日記習慣，亦愛看流行讀物，但她入讀後感覺自己像井底之蛙，因她發現寫作和創意並非靠天馬行空，需認識很多經典作品和歷史，幸得老師額外幫忙。

李慧詩期望完成課程後，可親自撰寫一本高質量的自傳，現已在撰文階段，希望今年年底可以出版。她曾形容今次出書是「自傳式散文」多於自傳，記錄自己輝煌成績背後的傷痕為主要切入點。

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李慧詩的輝煌成就助她屢獲獎項及受勳，其中2019年香港教育大學向李慧詩頒授榮譽院士銜，李慧詩與父母一同出席頒授典禮。她致辭時表示，讀書畢業的滿足感和成就感，與代表香港出戰獲獎牌一樣強烈，盼望有天可以用教練、師友的身份，成就他人。

無論畢業或讀書，都不是僅為了拎取一張證書或找工作，而是完成屬於個人的夢想，實現人生一個歷程，不應著眼需時多久或高分與否。

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責任編輯：林綺玲