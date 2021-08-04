【美白補水】夏天天氣酷熱易曬黑　中醫推介5種補水美白消暑水果

▲ 中醫師推介5種含豐富維他命C，有助補水、美白的水果。

夏天天氣酷熱，亦容易曬黑，除了要做好防曬準備，也可透過飲食消暑、美白。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，夏天陽氣旺盛，養生之道在於消暑，為此她介紹了5種含豐富維他命C的消暑水果，有助補水、美白。

梁醫師表示，多進食含豐富維他命C的食物，有助預防黑斑形成及淡化黑色素。她提醒，水果宜新鮮即切即食，當水果切開後，維他命C與空氣接觸會因為氧化而失去功效。

5種補水美白水果

她推介以下5種含豐富維他命C的水果，以助大家在炎夏消暑：

奇異果

性質：性寒

功效：清熱生津、健脾、利尿，有助紓緩無胃口、消化不良、欲吐、痔瘡等症狀。

注意：脾胃虛寒女士進食後容易腹瀉，有寒性痛經者不宜多吃。

士多啤梨

性質：性寒

功效：消暑解熱、生津止渴、利咽潤肺及健脾胃。士多啤梨含有大量果膠及纖維，亦有暢便功效。

注意：脾胃虛寒者勿吃。

番石榴（芭樂）

性質：性熱

功效：止瀉止痢，尤其適合容易反覆腹瀉、風寒濕痛者、高血壓及胃酸過多者食用。

注意：有收斂止瀉功效，便秘者不宜進食。番石榴性熱，多吃容易上火。

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車厘子（櫻桃）

性質：性熱

功效：益氣健脾、祛風濕，適合氣血虛弱、消化不良人士食用。

注意：屬性溫熱，食用份量不宜過多，糖尿病患者不宜食用。

木瓜

性質：性平

功效：健脾胃、幫助消化、消暑解渴，適合脾胃虛弱、容易胃脹不適人士食用。有助紓緩食慾下降、消化不良、胃部不適、產婦乳汁不多等症狀。

注意：注意孕婦不宜食用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣