【東京奧運】「林丹繼承人」諶龍東京奧運摘銀　為愛妻而戰羽壇神雕俠侶相愛14年

▲ 「林丹繼承人」諶龍東京奧運摘銀，為愛妻而戰。

被譽為「林丹繼承人」的中國羽毛球手諶龍在東京奧羽毛球男單比賽中，對著丹麥球手安賽龍，最終他不敵安賽龍奪銀，遺憾未能衛冕男單冠軍。安賽龍奪奧運金牌圓夢一刻立刻失控爆喊，諶龍上前溫柔地鼓勵對方，兩人更交換球衣，一露大將之風。諶龍除了對對手溫柔外，更是愛妻號，視妻兒為最強後盾。

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從低調至戀情「被公開」

諶龍與妻子王適嫻青梅竹馬，二人同為國家羽毛球手代表，這對羽毛球界神雕俠侶在2007年開始交往，2017年結束愛情長跑，從地下情到結婚生子相愛14年。不過，他們相當低調，少有提及戀人關係。可是，這些年裡，走過的路殊不容易，那塊沉甸甸的金牌背後，交織著兩人的汗水，但他們的手，牽上了就從沒放手。

誠然，兩人本來愛得低調，但據人民網報道，2014年全英羽毛球公開賽，兩人雙雙晉級四強，有外媒報道稱：「在週五雙雙晉級全英賽半決賽後，中國的男單衛冕冠軍諶龍和女友王適嫻向著兩人戀情的幸福結局邁進。」，變相代兩人公開戀情。

諶龍為愛而戰

有「羽壇王祖賢」之稱的王適嫻球技出色，20歲便成為最年輕的亞運女單冠軍。但遺憾地，王適嫻在奧運積分賽中排名較後，沒能晉身2016年里約奧運。根據新華網報道，諶龍當時對她說，

別難過，有我就夠了。我覺得只要我能全力以赴去打好比賽，我覺得她在背後支援我就可以了。

王適嫻則簡單回了一句：

不能強求吧，我去不了，把運氣都給他吧。

共同分享榮譽

最後，諶龍成功奪得2016年里約奧運羽毛球男單冠軍，頒獎儀式後，諶龍更把金牌掛在王適嫻頸上，說了一句：

這次能取得好成績也要謝謝王適嫻。她11號早上到了巴西第一時間就來看我比賽。她每天都會給我做一些合我口味的中餐。

王適嫻其後也微博上載一張兩人的擁抱照，表示「我為你驕傲」：

十天漫長又刺激，夾帶着我們的夢想最後站上了領獎台，我為你驕傲。陪你走來一路，看着你的起起伏伏，你堅持你努力，你失敗、你成功，這都是為你今天這塊沉甸甸的金牌需要付出的代價，今天你做到了，盡情的享受你的勝利。

為愛妻變得浪漫

自稱性格木訥的諶龍從來不浪漫，當外界以為交往多年，且關係穩定，諶龍會在奪得奧運金牌後，但他卻零表示。不願再等待的王適嫻甚至主動「催婚」，醒悟的諶龍決定要對她許下承諾。親自策劃驚喜求婚，在眾多親友面前單膝跪下、深情告白，成功娶得羽壇大美人。

▲ 諶龍向王適嫻求婚。（諶龍微博）

2019年，諶龍在微博上以一句「希望你頭別太大，眼睛別太小」將為人父，暗示他將會成為人父。不過，由於當時正是東京奧運的積分賽，諶龍因訓練未能長時間待在妻子身旁，陪伴王適嫻面對孕期的不適。諶龍曾接受訪問時感謝妻子的體諒，他為了彌補，每晚堅持與妻子視訊，將朋友聚會全都退掉，把訓練和比賽以外的時間都留給她。在兒子出生後，迎接兒子的到來諶龍雖然開心，但他第一句卻問醫生，「王適嫻怎麼樣？」溫柔又微細的舉動讓妻子大為感動。

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在2016年里約奧運，王適嫻到場觀看比賽，當時諶龍在獲金後將金牌放在她的頸上；2021年東京奧運，王適嫻未能到場，諶龍在社交媒體上分享獲銀牌的照片，並標註妻子，意思與妻子分享榮譽。

▲ 諶龍一家合照。（諶龍微博）

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責任編輯︰王明芳