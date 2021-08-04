【東京奧運】「林丹繼承人」諶龍為愛妻而戰　羽壇神雕俠侶相愛14年

▲ 「林丹繼承人」諶龍東京奧運摘銀，為愛妻而戰。

被譽為「林丹繼承人」的中國羽毛球手諶龍在東京奧羽毛球男單比賽中，對著丹麥球手安賽龍，最終他不敵安賽龍奪銀，遺憾未能衛冕男單冠軍。安賽龍奪奧運金牌圓夢一刻立刻失控爆喊，諶龍上前溫柔地鼓勵對方，兩人更交換球衣，一露大將之風。諶龍除了對對手溫柔外，更是愛妻號，視妻兒為最強後盾。

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從低調至戀情「被公開」

諶龍與妻子王適嫻青梅竹馬，二人同為國家羽毛球手代表，這對羽毛球界神雕俠侶在2007年開始交往，2017年結束愛情長跑，從地下情到結婚生子相愛14年。

不過，他們相當低調，少有提及戀人關係。可是，這些年裡，走過的路殊不容易，那塊沉甸甸的金牌背後，交織著兩人的汗水，但他們的手，牽上了就從沒放手。

誠然，兩人本來愛得低調，但據人民網報道，2014年全英羽毛球公開賽，兩人雙雙晉級四強。

諶龍為愛而戰

有「羽壇王祖賢」之稱的王適嫻球技出色，20歲便成為最年輕的亞運女單冠軍。但遺憾地，王適嫻在奧運積分賽中排名較後，沒能晉身2016年里約奧運。根據新華網報道，諶龍當時對她說，

別難過，有我就夠了。我覺得只要我能全力以赴去打好比賽，我覺得她在背後支援我就可以了。

王適嫻則簡單回了一句：

不能強求吧，我去不了，把運氣都給他吧。

共同分享榮譽

最後，諶龍成功奪得2016年里約奧運羽毛球男單冠軍，頒獎儀式後，諶龍更把金牌掛在王適嫻頸上，說了一句：

這次能取得好成績也要謝謝王適嫻。她11號早上到了巴西第一時間就來看我比賽。她每天都會給我做一些合我口味的中餐。

王適嫻其後也微博上載一張兩人的擁抱照，表示「我為你驕傲」：

十天漫長又刺激，夾帶着我們的夢想最後站上了領獎台，我為你驕傲。陪你走來一路，看着你的起起伏伏，你堅持你努力，你失敗、你成功，這都是為你今天這塊沉甸甸的金牌需要付出的代價，今天你做到了，盡情的享受你的勝利。

為愛妻變得浪漫

自稱性格木訥的諶龍從來不浪漫，當外界以為交往多年，且關係穩定，諶龍會在奪得奧運金牌後，但他卻零表示。不願再等待的王適嫻甚至主動「催婚」，醒悟的諶龍決定要對她許下承諾。親自策劃驚喜求婚，在眾多親友面前單膝跪下、深情告白，成功娶得羽壇大美人。

▲ 諶龍向王適嫻求婚。（諶龍微博）

2019年，諶龍在微博上以一句「希望你頭別太大，眼睛別太小」將為人父，暗示他將會成為人父。不過，由於當時正是東京奧運的積分賽，諶龍因訓練未能長時間待在妻子身旁，陪伴王適嫻面對孕期的不適。諶龍曾接受訪問時感謝妻子的體諒，他為了彌補，每晚堅持與妻子視訊，將朋友聚會全都退掉，把訓練和比賽以外的時間都留給她。

在兒子出生後，迎接兒子的到來諶龍雖然開心，但他第一句卻問醫生，「王適嫻怎麼樣？」溫柔又微細的舉動讓妻子大為感動。

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在2016年里約奧運，王適嫻到場觀看比賽，當時諶龍在獲金後將金牌放在她的頸上；2021年東京奧運，王適嫻未能到場，諶龍在社交媒體上分享獲銀牌的照片，並標註妻子，意思與妻子分享榮譽。

▲ 諶龍一家合照。（諶龍微博）

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責任編輯︰王明芳