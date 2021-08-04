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【港隊賽果】李慧詩凱林賽復活賽首名衝線　晉級明日的半準決賽

社會 16:25 2021/08/04

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港隊兩位場地單車代表李慧詩及李海恩出戰東京奧運女子凱林賽首圈賽事。（資料圖片）

港隊兩位場地單車代表李慧詩及李海恩，今日（4日）下午3時許出戰東京奧運女子凱林賽首圈賽事。李海恩獲安排第1組出賽，同組有奪金熱門、中國的鍾天使。在頭3圈車手必須尾隨而不可超越電動車，李海恩一直守在第一位，當電動車離開後，其他車手陸續趕上，最終英國和荷蘭車手率先衝線，李海恩則以第5名衝線，她稍後將會於下午4時許出戰復活賽。

至於「牛下女車神」李慧詩則被安排首圈第2組出戰，她在首3圈一直維持第4位，當電動車離開後，李慧詩追上第三位，但最終未能追上頭2名車手，以第3名衝線，稍後會與李海恩出戰復活賽。

復活賽約在1小時後進行，李海恩獲安排第1組出賽，同組有4名車手。李海恩在首3圈留在最後一位，在第4個圈曾趕上第3名，惟在第5圈再跌落第4位，最終以第4名衝線，無緣晉級半準決賽。

李慧詩則在第2組出戰，同組有剛於女子團體爭先賽奪金的中國車手鮑珊菊，她最終以首名衝線，晉級半準決賽，可望明日爭牌。

賽制方面，今屆有34名車手參賽，她們會先進行首圈分組賽，分成6組，每組頭2名直接躋身半準決賽，其他車手再分組進行復活賽，每組頭兩名晉級。半準決賽分3組，每組4名躋身準決賽，12人的準決賽分2組比併，前3名殺入1至6名金牌戰，其餘車手爭逐7至12名名次賽。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：陳子謙

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