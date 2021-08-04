【港隊賽果】李慧詩凱林賽復活賽首名衝線 晉級明日的半準決賽
港隊兩位場地單車代表李慧詩及李海恩，今日（4日）下午3時許出戰東京奧運女子凱林賽首圈賽事。李海恩獲安排第1組出賽，同組有奪金熱門、中國的鍾天使。在頭3圈車手必須尾隨而不可超越電動車，李海恩一直守在第一位，當電動車離開後，其他車手陸續趕上，最終英國和荷蘭車手率先衝線，李海恩則以第5名衝線，她稍後將會於下午4時許出戰復活賽。
至於「牛下女車神」李慧詩則被安排首圈第2組出戰，她在首3圈一直維持第4位，當電動車離開後，李慧詩追上第三位，但最終未能追上頭2名車手，以第3名衝線，稍後會與李海恩出戰復活賽。
復活賽約在1小時後進行，李海恩獲安排第1組出賽，同組有4名車手。李海恩在首3圈留在最後一位，在第4個圈曾趕上第3名，惟在第5圈再跌落第4位，最終以第4名衝線，無緣晉級半準決賽。
李慧詩則在第2組出戰，同組有剛於女子團體爭先賽奪金的中國車手鮑珊菊，她最終以首名衝線，晉級半準決賽，可望明日爭牌。
賽制方面，今屆有34名車手參賽，她們會先進行首圈分組賽，分成6組，每組頭2名直接躋身半準決賽，其他車手再分組進行復活賽，每組頭兩名晉級。半準決賽分3組，每組4名躋身準決賽，12人的準決賽分2組比併，前3名殺入1至6名金牌戰，其餘車手爭逐7至12名名次賽。
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記者：陳子謙