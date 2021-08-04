【疫苗獎賞】市民於工展會場內即場登記「e 健行」參加抽獎　廠商會將加送爆珠口罩一盒

▲ 「2021工展會購物節」將於本周五（6日）一連3天假亞洲國際博覽館舉行。（資料圖片）

等多個機構日前推出各大疫苗接種獎賞，以鼓勵市民接種疫苗，其中廠商會日前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎。為鼓勵更多市民於第一輪抽獎截止登記日（8月18日）前參加，以及慶祝「2021工展會購物節」隆重舉行，凡於購物節會場內即場登記「e 健行」參加「有種‧有賞」抽獎的市民，即可獲贈V3D 爆珠口罩一盒。

廠商會提到，「2021工展會購物節」將於本周五（6日）一連3天假亞洲國際博覽館隆重舉行，已接種疫苗的市民可免費入場，並可在會場入口處設置的「有種‧有賞」服務站，即場註冊「e 健行」及參加抽獎，成功登記可獲贈V3D 爆珠口罩一盒(10片裝) ，數量有限，送完即止；此外，凡於會場內購物滿港幣100元的市民，亦可獲取一次額外抽獎機會，贏取信用卡免找數簽帳額以外的名貴禮品，當中包括由中信股份送出價值港幣39萬元Serena電氣化七人車。

「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃的首輪抽獎將於8月18日下午6時截止登記，得獎者將獨得港幣100萬元信用卡免找數簽帳額；終極大抽奬的截止登記期則為9月18日，廠商會將送出5份價值港幣10萬元至100萬元不等的信用卡免找數簽帳額，以及其他1,300多份名貴禮品，參加首輪抽獎的市民於登記時將自動獲發第二輪電子抽奬券，毋須再次登記。

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記者：曾卓鋒