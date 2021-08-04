【新冠疫苗】接種新冠肺炎疫苗後出現淋巴腫脹　放射科醫生：建議觀察4至6週

▲ 部分接種過新冠肺炎疫苗人士出現腋下淋巴腫脹的情況。

今年三、四月左右，我的腫瘤科醫生朋友告訴我，他發現最近部分接種過新冠肺炎疫苗人士出現腋下淋巴腫脹的情況。

由於他主要照顧的病人多是患有癌症或是癌症的康復者，對於腋下出現的新腫塊尤其擔心。

我們當時相信，這應該是疫苗接種的正常免疫反應，觀察四至六星期，如果慢慢消腫和減痛，可以診斷為良性反應。

但如果毫無改善，則可能需要進行超聲波導航的樣本抽查去確定淋巴核是否屬於良性。

在過去的數個月，我和我的放射科醫生同事也遇上數個類似的個案。當中有一些是在電腦掃描肺部時發現，有一個是在正電子掃描時看到，也有病人在乳房造影或超聲波檢查中發現。細問病歷也有在同一則手臂接種過疫苗。

這數個月的網上醫療期刊中，也有相關的記載。乳房專科組織已經建議曾經患乳癌並已經康復的病人不應在患癌的同一邊手臂接種疫苗，以免後來可能出現的淋巴腫脹惹來癌症復發的懷疑。

如果可以，乳房相關的造影或超聲波檢查應該在接種第一劑新冠疫苗之前進行或在第二劑新冠疫苗後四至六週進行。

但如果病情緊急，則應按醫生建議及早進行相關檢查。檢查時通知醫療人員新冠肺炎疫苗的接種位置便可。

最近身邊也有朋友接疫苗後下頸部起了一塊疼痛的淋巴核，超聲波檢查後發現並無可疑徵兆，會建議觀察或在四至六週後進行超聲波復檢。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題為TOPick編輯所訂，原題為「接種新冠肺炎疫苗後出現的淋巴腫脹」