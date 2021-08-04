【新冠肺炎】居深水埗43歲地盤男工初步確診　疑為復陽個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情出現反彈危機，衞生防護中心公布，今日（4日）新增2宗確診個案，均屬輸入個案，分別由美國及阿聯酋抵港，惟消息指另有一宗本地源頭不明個案，涉及一名43歲男子，意味本港連續58天零感染斷纜。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生出席記者會交代。

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就昨日消息指另有一宗本地源頭不明個案，涉及一名43歲男子，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名男子與家人同住在大埔道136-154號東廬大廈，在灣仔皇后大道東一個地盤及灣仔肇堅里地盤任地盤燒銲工，與數名同事工作。

張竹君續指，他沒有任何出入境記錄及與外遊人士接觸，亦沒有接種疫苗，但有進行檢測，對上一次檢測為7月22日，當時結果呈陰性。他在8月2日將樣本樽交到灣仔門診，結果呈初步陽性，公共衛生化驗所亦有為他進行檢測，結果顯示CT值為35至38，意即病毒量低；亦由於病毒量較低，故暫時未知涉及是否變種病毒。

她指，相關個案懷疑為復陽個案，但為安全起見，該人士曾到的地方須強制檢測，他曾去葵涌葵坊廣場銀龍粉麵茶餐廳食早餐，亦包括深水埗石硤尾街醉上海、葵芳好爵中心夢工房西日料理、灣仔寶和大廈翠苑甜品專家、葵涌廣場小雨天、胡忠大廈二樓大快活、新都廣場2座41樓、葵芳閣二座地下香港龍寶酒家、深水埗汝州街和味餐室等，另曾到曾到葵芳邨葵仁樓探家人，以及在8月1日曾到長州西灣靈灰安置所。

她亦指，現時有20名緊密接觸者，但相信傳播的風險較少，故會在20名緊密接觸者中進行調查，當中由於該名男子住在劏房，故此同房人士須進行檢測；而男子工作的兩個地盤亦已建議停工，其他工作人士亦須進行強檢。

另外，張竹君提到本港目前新增約5宗初步確診個案。

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記者：曾卓鋒