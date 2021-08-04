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【學無止境】教大校長張仁良勉勵年輕人要終生學習　不在起跑線上定輸贏

社會 15:42 2021/08/04

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張仁良早前接受雜誌專訪。（教大提供）

香港教育大學校長張仁良教授早前接受雜誌專訪，分享其成長經歷、工作及家庭生活。他提到自己出身基層，勉勵年輕人不需在起跑線上定輸贏，要終生學習，豐富自己人生。

訪問中，張仁良憶述小時候讀書成績一般，直至父親的一句話激勵他發奮，「爸爸說：『大家姐學業出類拔萃，她能升讀大學，你應該不能進入大學。』我不甘示弱，更要努力讀書，考上大學！」張仁良亦感激父母以「己所不欲，勿施於人」教他做人道理，令他終身受用，亦明白身教重要性，與兒子的相處時著重「陪伴」而非「說教」，亦不吝嗇於表達愛意，

在我父親的那個年代，父母深愛子女但不好意思說出來，我現在就會直接對兒子說：「很疼你」。

張仁良於基層家庭長大，自言自己起跑線一般，他勉勵年輕人不要「一次定輸贏」，即使失敗過，亦不等於以後不會成功，他認為最重要是主動爭取機會、終生學習，

學無止境，即使你成為專家，也要學其他方面的知識，豐富自己人生，令每件事做得更好。


張仁良又認為，作為教師最重要有愛心，耐性以及懂得關心別人，特別寄語準老師們要不停學習，以應對新事物及不同挑戰。

張仁良早前接受雜誌專訪。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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