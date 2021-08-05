【明星理財】全能司儀瑪姬未忘歌唱夢　將興趣變善舉將辦十場慈善騷

▲ 全能司儀瑪姬將唱歌興趣轉化為慈善演出。

主持過不少宴會及大型活動的人氣司儀瑪姬（張卓賢），這一年開拓了歌手身份，除了自資出歌，亦希望把唱歌興趣化成善舉。瑪姬計劃舉行大約十場的慈善網上騷，將善款捐予不同受惠機構，她稱自己既唱得開心，也可令唱歌變得更有意義。熱心行善的瑪姬，早前更獲有關機構頒予「2021全港時尚專業女性」獎。

瑪姬在在司儀界發展逾十年，已成功建立形象和人脈，事實她當年是參加歌唱比賽出身，繼而入了新城電台任DJ，憑伶俐口才，逐漸跨向司儀界別。

▲ 人氣司儀瑪姬近年亦兼營帶資直播，開拓收入來源。（攝影：黃建輝）

【明星創業】星級司儀瑪姬投身做帶貨直播 初辦網購平台分享三大心得

自資出歌未忘歌唱夢

可是她卻未有忘記歌唱夢。「好多朋友講笑，說我那麼老了還唱歌！因為我由DJ轉到做司儀，總算成功開拓了事業，擔心我要由頭重來。不過我並沒有放棄做司儀，只希望可以有多一條路行，近年積極跟老師學唱歌，把聲線練好，對做司儀的工作其實也有幫助。」

瑪姬因感唱歌要有進步，必須努力學習，於是幾年前開始跟唱歌老師上堂，學了一段日子，老師建議她可到錄音室嘗試正規的做歌過程。而瑪姬覺既然要做便做到最好，除先後錄了三首翻唱歌曲，還自資拍攝MV放上網。

她慶幸得到的反應甚正面：「像我翻唱Gin Lee的《很堅強》和周柏豪的《傳聞》，竟然得到原唱者的留意，還對我作出鼓勵，是意外驚喜。有人問我為何那麼傻，歌曲又不是派台，還要自資製作，但做事有時不一定有原因，如有能力做自己喜歡的事，難道還要等老了才去做？」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

辦慈善騷做有意義事情

瑪姬曾為歌手朋友的網上騷任嘉賓，而啟發了她做網上慈善音樂會。「自己都參與過好幾個網上騷，次次好開心唱完一晚，第二朝醒來便像沒事發生過。那不如把之變作一系列慈善音樂，成為有意義的演出，略盡棉力做對社會有益的事，邀歌手演出便更合理和出師有名。」

月前瑪姬已夥同實力派歌手龔柯允完成首次慈善演出，籌得善款不扣除成本全數捐予防止虐待兒童會。而她計劃會舉行十場演出，在8月9日第二場慈善騷便跟鄧健泓合作，為慈善動物團體大樹下籌募經費。

▲ 瑪姬工作不忘增值。（攝影：黃建輝）

兩年疫情改變了不少人生活步伐，瑪姬也不例外，因工作減少了，投入了更多時間做義工，探訪劏房戶派發物資，又為相關機構義教小朋友唱歌。她感性道：「有時會想，如果我早十年有現在的歷練便好，現在像跟時間競賽，希望以少許的能力，可以多做自己想做的事，日後結婚生小朋友後，回想過去人生也有值得自豪的事。」

為事業作增值

精於理財的瑪姬，早有樓揸手，自言是穩健投資者，現階段未有再置業打算，近年亦偏愛買風險相對較低的債券，瑪姬現時更希望多作自我值增，為未來人生事業投資。

她解釋：「例如我學了唱歌幾年，都只為自己有更多進步，有時上堂也會看到前輩呂方、杜德偉，都仍然定時去學唱歌，自己更不敢鬆懈，可能這一刻像沒有回報，但學到的東西永遠便是自己的資產。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：黃美棋訪問

星級司儀瑪姬投身做帶貨直播 上一頁

造型：Amy Mak @amym_stylist @mistylistjob

髮型：Roy Chow @ LOOKS Hair Design Salon

場地：漁舍 The Fish House

記者：陳家昌