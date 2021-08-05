接種疫苗3大謬誤　4步無痛自測唾液抗體水平

新冠肺炎爆發令人心惶惶，每個家庭都嚴陣以待，但自從疫苗面世以及各國積極推展疫苗接種後，大家便開始鬆懈，有些人更以為接種疫苗後就一勞永逸、百毒不侵，甚至連口罩都不再佩戴，但其實這想法和做法會為社會帶來一定的隱憂，包括造就隱形傳播鏈的形成。社會大眾需要正確理解，抗體水平意味着免疫防禦水平程度，曾經感染新冠病毒的患者血液內含有抗體，其水平有效對抗新冠病毒，減低再次被感染的機會。因此，牛津大學科學家提倡抗體檢測的重要性，並指出抗體檢測能有助了解個人或群體是否達到足夠有效免疫防禦水平，以及幫助識別需要接種疫苗加強劑的人。

曾服務美國國家衛生院（NIH）及聯盟機構的兩位醫學院教授Dr. S. Nagalla及Dr. Charles Roberts認為，新冠病毒病康復者的中和抗體水平對群體免疫意義重大，並於去年率先研發出突破性用唾液檢測新冠抗體的技術，成功製造 「CovAbScreen™抗先檢」抗體檢測棒，能識別哪些人在接種疫苗後成功產生跟康復者中和抗體水平相約的抗體量，而有能力抵抗病毒。

常見謬誤如下：

謬誤一：接種疫苗便有足夠抗體



接種疫苗能誘發身體產生免疫反應，製造抗體對抗新冠病毒入侵。然而，大眾要認清事實，接種疫苗並不能產生百分百的保護率，不少調查均指出，不同個體對於各種疫苗的免疫反應和程度都不一樣，因此即使已接種了疫苗，亦不等於身體能產生足夠抗體，能否達致高保護系數的免疫防禦水平，實在是因人而異。

謬誤二：接種了疫苗就可終生免疫



新冠疫苗的應用仍在研究之中，現時還未清楚效用持續性，由於疫情反覆，往後或需要多次再接種—在固定期限之後接種「加強劑」，甚至定期接種（如流感疫苗）。 而病毒變種、人體免疫力減弱等，很大可能是需要追加接種疫苗的原因。

謬誤三 : 抗體水平會維持不變



若體內產生了一定數量的抗體，固然可阻止病毒入侵，但抗體水平有機會隨着時間改變，而下降至低保護水平，因此需要適時監察抗體水平的變化，每隔3至6個月做抗體檢測，了解及評估自己的免疫防禦屏障有沒有減退。

關鍵在於能否達到有效免疫防禦水平

接種疫苗後有否產生足夠抗體而達到有效免疫防禦水平，對預防感染甚為關鍵，接種兩劑後14天接受抗體檢測，有助了解及評估接種後仍存在的感染風險。

最新獲歐盟認證（CE Mark）及美國食品及藥物管理局（FDA）緊急使用授權的「CovAbScreen™抗先檢」新型冠狀病毒抗體快速唾液檢測棒（下稱「抗先檢」）以COVID-19康復期患者中和抗體水平作研發參考，使用者從檢測結果可得知是否達到有效、甚至強勢的免疫防禦水平，以對抗新冠病毒。這正是呼應牛津大學最近完成的研究報告中所指出的「抗體檢測能幫助監測社區中個人或群體的免疫防禦能力，確定哪些人在接種疫苗後成功產生足夠抗體，及哪些人可能需要注射加強劑。」

根據一項為新冠疫苗（包括復必泰及科興疫苗）接種者進行的「抗先檢」本地實驗測試，「抗先檢」的檢測結果陽性比率與兩種新冠疫苗的有效率相近。「抗先檢」亦可輔助識別受新冠病毒感染者（包括變種新冠病毒），以減低大型傳播風險。

唾液檢測 簡單快捷

過往需要檢測體內是否成功產生抗體，需要透過抽血方式，令不少人卻步，但「抗 先檢」則可讓大家無痛、輕鬆地自行檢測。接種了疫苗的陳先生表示，自己是公務員，由於平時在工作上經常要跟市民面對面接觸，加上育有一女，太太又為孕婦，為己為人故利用「抗先檢」自行檢測。「原本以為有點麻煩，但過程比想像中簡單快捷，15分鐘就可得知結果；另外其實我很怕『篤手指』，用唾液檢測則完全無痛，能輕鬆地完成。大部分人對抗體檢測的意識不高，但事實上風險管理要做好，我也有介紹家人和朋友使用。」

另一位接種了疫苗的用家Benjamin分享，他於5月進行了首次唾液檢測，當時的抗體水平很高，但怎料最近進行第二次檢測，檢測棒上顯示陽性結果的紅綫減弱，代表抗體水平下降。「當時我感到很驚訝，原來抗體水平真的會下降，令我提高了警覺。若之後抗體水平繼續下跌，我也會積極考慮接種加强劑。」Benjamin強調，明白抗體水平不會維持不變，檢測一次並不夠，大家應做好保護措施，定期監察免疫防禦水平。

▲ 「CovAbScreen™抗先檢」是全球率先利用唾液樣本的新冠病毒抗體快速檢測，準確檢測出全部三種抗體IgA, IgM及IgG。

確認抗體水平 以策安全

疫情對經濟造成打擊，其中飲食業更是重災區，從事飲食業、為企業提供到會服務的公司負責人Greeny表示，會做好一系列防疫措施，務求令客人和員工安心。「除了鼓勵員工打針，當得知有『抗先檢』產品，便立即為全體員工提供檢測，確認他們的免疫防禦水平。此舉可以增加顧客對我們的信心，亦有不少企業對『抗先檢』有興趣。」另外，作為稻苗學會的委員，Greeny也積極在機構推廣，「『抗先檢』方便易用，很快就可得知檢測結果，希望能幫助整個飲食業運作得更好，令食客更加安心。」

英國留學生Chloe接種疫苗後於上月由香港飛回英國實習，向來緊貼疫情新聞的她深深體會測試抗體水平的重要性，「英國在抗疫方面較為鬆懈，意識亦較差，很多人以為接種了疫苗就足夠，我在上機前特別使用『抗先檢』檢測抗體，當知道身體已產生足夠抗體而達到有效免疫防禦水平時，便倍感安心。」

事實上，現時仍處於防疫關鍵期，機場、飛機艙內乃高危場所，更需要有所提防。即使隨着各國廣泛接種疫苗，為「復飛」帶來希望，若大家要出國，建議要做好一系列安全措施，以及使用「抗先檢」檢測抗體來確定接種疫苗後有否產生足夠抗體而達到有效免疫防禦水平，減低感染風險。

4步完成檢測 屈臣氏獨家發售

「CovAbScreen™抗先檢」新冠病毒抗體快速唾液檢測棒，現於全綫香港屈臣氏分店及屈臣氏網店獨家發售，零售價為280港元，易賞錢會員尊享9折優惠。

唾液檢測方法相當簡單，4步就可完成檢測：

（資料由客戶提供）