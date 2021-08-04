  • 28°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】兩宗輸入個案患者帶L452R變種　均未接種疫苗

社會 16:45 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

本港今日（4日）新增2宗新型肺炎確診個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日（4日）新增2宗新型肺炎確診個案，均為輸入個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會講解疫情發展。

今日新增的兩宗輸入個案，患者分別為由美國抵港的48歲女子，她於7月29日到港，於尖沙咀喜來登酒店檢疫期間確診，她帶L452R變種病毒，沒有接種過疫苗。

另一名確診女子則由杜拜乘坐CX746飛機於7月31日到港，於觀塘一間檢疫酒店隔離時確診，她亦帶L452R變種病毒，沒有接種過疫苗。

張竹君表示，連同這兩宗個案，本港至今累計有207宗帶L452R變種病毒的個案，其中112宗涉Delta變種病毒。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【澳門確診】澳門確診女生交流團有師生到香港　已通報隔離檢測
今日 13:41
【澳門確診】澳門確診女生交流團有師生到香港　已通報隔離檢測
【新冠肺炎】居深水埗43歲地盤男工初步確診　疑為復陽個案
今日 16:53
【新冠肺炎】居深水埗43歲地盤男工初步確診　疑為復陽個案

你可能感興趣

【澳門確診】澳門確診女生交流團有師生到香港　已通報隔離檢測
今日 13:41
【澳門確診】澳門確診女生交流團有師生到香港　已通報隔離檢測
【新冠肺炎】居深水埗43歲地盤男工初步確診　疑為復陽個案
今日 16:53
【新冠肺炎】居深水埗43歲地盤男工初步確診　疑為復陽個案
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】