【新冠肺炎】兩宗輸入個案患者帶L452R變種　均未接種疫苗

▲ 本港今日（4日）新增2宗新型肺炎確診個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日（4日）新增2宗新型肺炎確診個案，均為輸入個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會講解疫情發展。

今日新增的兩宗輸入個案，患者分別為由美國抵港的48歲女子，她於7月29日到港，於尖沙咀喜來登酒店檢疫期間確診，她帶L452R變種病毒，沒有接種過疫苗。

另一名確診女子則由杜拜乘坐CX746飛機於7月31日到港，於觀塘一間檢疫酒店隔離時確診，她亦帶L452R變種病毒，沒有接種過疫苗。

張竹君表示，連同這兩宗個案，本港至今累計有207宗帶L452R變種病毒的個案，其中112宗涉Delta變種病毒。

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記者：黃悅晴