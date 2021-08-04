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【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖

社會 15:58 2021/08/04

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涉案上訴人陳景僖（33歲），早前被裁定3項使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪等罪。（資料圖片）

2019年反修例示威期間，電訊公司前職員涉對客戶個人資料進行「起底」，並將警員家屬的資料「報料」 到Telegram群組「老豆搵仔」。前職員早前經審訊後被裁定不誠實地獲益而取用電腦等共4罪成，被判囚兩年，他其後提出上訴被駁回，上訴庭今（4日）頒下裁決理由，指本案的重點是非法披露個人資料引致受害人蒙受滋擾及人身安全的憂慮，受害人沒有受到更嚴重滋擾或人身傷害僅屬僥倖。

涉案上訴人陳景僖（33歲），早前被裁定3項使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，及1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪罪名成立，被判監共2年。

上訴庭今於判詞中指出，本案的重點是非法披露個人資料引致受害人蒙受滋擾及人身安全的憂慮，而且本案牽涉的是警員及其家屬的個人資料，不論是發布在1個或多個起底群組或媒體，該群組的成員傾向對警方懷有敵意，當中可能有極端想法的人利用這些資料，去對被起底的警員及其家人作出不利行為。

而案中被起底的陳先生其後在家中收到文宣郵件，正正是申請人干犯罪行帶來的實際傷害，沒有發生更嚴重的滋擾或人身傷害只是僥倖。

上訴庭因此認為上訴人的上訴理據並無合理可供辯之處，因此決定駁回其上訴。

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記者：楊詠渝

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