【選委會】民主黨表明不參選　湯家驊擬戰法律界

▲ 羅健熙稱，民主黨不會派人參選選委會。（資料圖片）

選舉委員會分組選舉9月19日舉行，民主黨今表示，不會參與選委會選舉，黨主席羅健熙認為，選委會選舉是界別主導的地方，不同界別有不同的討論和取捨，民主黨以往沒有特別組織參選，現在也不會。

▲ 湯家驊承認，有意循法律界參選選委會。（資料圖片）

行政會議成員、資深大律師湯家驊亦承認，有意循法律界參選，直言不希望大律師公會步教協後塵，冀業界多一點理性聲音。湯家驊在其Facebook專頁上表示，若成功報名參選，所有個人網頁將暫停至選舉過後為止。

▲ 狄志遠稱，有信心可通過資審會審查。（資料圖片）

另外，新思維主席狄志遠則表示，擬派出3至5人參選社會福利界及資訊科技界，他自己或循社福界參選。他稱，有信心新思維成員能通過候選人資格審查委員會的審核，因他們認同中央政府在香港的角色、擁護《基本法》及效忠特區，又相信，中央並非想在選委會內搞「清一色」，因此希望是次選舉有更多不同光譜人士參與。

現時有3位全國人大代表和政協委員循社福界參選，並通過資審會審查，成為當然委員，社福界由選舉產生的名額因此只剩12個。

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責任編輯：林曉君