【煽動刊物】女文員涉夥男生串謀發布煽動刊物　案件將轉介區域法院處理

▲ 女文員涉夥男生串謀發布煽動刊物，案件將轉介區域法院處理。（經濟日報資料圖片）

女文員連同中四男生涉串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，今（4日）被押解至西九龍裁判法院再提堂。國安法指定法官蘇惠德應控方申請將案轉介區域法院處理，押後至8月26日等候文件，兩名被告申請保釋被拒，續還押候訊。

兩名被告分別是文員曹雪芯（45歲）及黃姓中四學生（17歲），他們同被控1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。控罪指，他們於2020年5月至12月11日期間在香港，一同串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

控方申請將案轉介區域法院處理，並反對兩名被告保釋，黃姓次被告一方反對本案轉介區域法院處理，惟法官指無權反對控方申請。兩被告申請保釋亦被拒，案件押後至8月26日再訊，被告還押候訊。

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記者：陳卓欣