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【選委選舉】正式投票人登記冊明天發表　7,971人可於下月選舉投票

政治 16:01 2021/08/04

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負責選出特首的1,500人選舉委員會，下月19日進行選舉，屆時有7,971名投票人可以投票。

選委會界別分組正式投票人登記冊，將會於明天發表，當中載有7,971名投票人，當中2,551名個人投票人和5,420名團體投票人。

選舉事務處發言人表示，正式投票人登記冊，比臨時投票人登記冊增加80人，是因應最新資料，以及接獲申索及反對個案所作的跟進，在取得審裁官的批准後，有關的個人和團體已被相應剔除或納入正式投票人登記冊。

另外，選舉事務處會將於明天起，每個工作天提供4節時供，供合資格人士，以先到先得方式預約，查閱正式投票人登記冊。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：陳宛彤

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