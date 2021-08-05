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【靚太安樂窩】情侶$40萬改造500呎日系風格私樓　客廳睡房牆壁增貓屋變貓咪天堂

休閒消費 10:45 2021/08/05

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一對情侶花$40萬裝修500呎的青衣私樓，打造日系風格安樂窩，與2貓咪一起生活。

一對情侶早前購入及搬到青衣約500呎二手單位並與2隻貓咪同住，由於單位前身殘舊及家居風格沉悶，他們決定進行全屋裝修，把單位改造成日系風格，又在不同位置加設貓咪友善設施，讓兩隻貓咪可自由出入房間及有更多活動空間。

負責這單位設計的銀河工程設計有限公司室內設計師Kit Wong接受TOPick訪問，分享單位設計特色及如何滿呎戶主及貓咪的需要。男女戶主和2隻貓咪本身與家人同住，他們的私人空間較小，而貓咪活動範圍常在睡房中，空間有少許狹窄。

點擊大圖了解裝修前情況：

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當戶主擁有屬於自己的安樂窩後，他們都想擴闊貓咪們的活動空間，因此不論在客廳和睡房的牆壁增貓屋及跳板，也特意在房門底部預留一個小洞，讓牠們自由穿梭不同的房間。

點擊大圖了解裝修後情況：

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客廳廚房空間感擴大

整個單位以白色及木系色調為主，呈現簡約的日系風格，Kit把梗廚的牆身拆掉再重建，在轉角位置換上大透明玻璃，視覺上增加客廳空間感。而客廳梳化頂設有木製的貓屋及跳板，讓貓咪們可自由追逐及玩耍。而木製貓屋及跳板也能連貫單位的風格，無遺和感。

此外，客廳採用了特色天花，沿著廚房邊緣增加了燈糟，加上天花的暗藏射燈，營造氣氛效果，給戶主酒店Staycation的感覺。

改動房門位置增實用性

單位前身有兩房，Kit沒有改動間隔，但為了增加實用性，他改動了2間睡房的門口位置。因此，主人房可以擺放睡床，而客房和廁所的門對住，可增加對流風，令單位空氣更流通。

由於戶主暫時未有生育打算，客房暫時用作衣帽間用途，平時也開放給2隻貓咪玩耍。衣帽間採用入牆高櫃，櫃有不同的間隔，方便戶主擺放衣物及轉季用品。而近窗的一邊櫃門內設有全身鏡，用盡空間。

主人房的牆上也設有透明貓床，戶主可看著貓咪一同入睡，十分溫馨。

點擊大圖了解裝修後情況：

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裝修詳情：

整個單位裝修大約花了3個月，總工程費用約$40萬，細項如下：

  • 清拆　$2.2萬
  • 泥水　$9萬
  • 油漆　$3.8萬
  • 水喉　$3萬
  • 電燈　$5.5萬
  • 現埸木器天花　$2.5萬
  • 鋁窗　$3.5萬
  • 傢俬　$9萬
  • 雜項　$2萬

同場加映：更多裝修貼士，即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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