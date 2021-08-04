【新冠肺炎】一名明愛醫院護士曾到初確男子家中提供外展護理 　須隔離檢疫

▲ 有一名明愛醫院社康護士曾到初確患者家中提供外展護理服務，須接受隔離檢疫。（經濟日報資料圖片）

本港今日（4日）新增2宗確診個案，均屬輸入個案，患者分別由美國及阿聯酋抵港，於酒店檢疫期間確診。另外，有一宗本地源頭不明個案，涉及一名43歲男子。醫管局表示，有一名社康護士曾到初確患者家中提供外展護理服務，須接受隔離檢疫。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，一名明愛醫院的社康護士於8月2曾上門為一名病人提供外展護理服務，該病人與初步確診的43歲的男士同住。李立業表示，社康護士當時有足夠保護裝備，有配戴口罩，完成護理服務後亦有消毒雙手，但由於初確男子當時在家並沒有配戴口罩，因此會安排該名護士進行隔離檢疫。

李立業補充，該名社康護士已進行檢測，亦沒有出現徵狀。

另外，李立業說，截至今早9時的過去24小時，有兩名確診病人出院，目前仍有26名確診病人於9間醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人情況嚴重，其餘25人情況穩定。目前隔離病床及病床的使用率分別為52.9%及60.9%。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴