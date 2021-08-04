【東京奧運】東京奧運爆團體中招個案 希臘韻律泳5名選手先後確診退賽

▲ 希臘韻律泳先後有5名選手確診。

東京奧運再爆出新冠肺炎確診個案，東京奧組委周三宣布，新增29宗與奧運相關的新冠肺炎感染，其中4人是海外運動員，包括一名希臘韻律泳選手。截至目前為止，希臘韻律泳隊已有5名選手確診新冠肺炎。

東京奧組委周三宣布，新增29宗與奧運相關確診，包括4名海外運動員，至今累計有322宗奧運相關確診。據日本放送協會（NHK）報道，確診的運動員個案中，首次發生集體性感染，爆發集體染疫的是希臘韻律泳隊，共有5人確診，其中有4人為選手。

另據共同社報道，希臘韻律泳隊運動員和相關人士12人中有5人新冠肺炎病毒檢測呈陽性，目前正被隔離，其餘7人也離開奧運選手村轉移到別的設施。

希臘韻律泳隊原定於8月3日下午出戰女子雙人項目，並於8月6日出戰女子團體項目，由於泳隊陸續有選手染疫，希臘韻律隊全隊需要隔離，希臘奧委會8月3日宣布韻律泳隊退賽。但希臘奧委會強調，韻律泳隊自首日入住奧運村起，已經沒有再和希臘代表團的其他選手接觸。

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