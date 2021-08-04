【新巴士線】城巴贏得屯門54區6條巴士線營辦權　早前已獲批皇后山4條線路

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城巴早前在皇后山4條巴士線的投標中贏過九巴獲批，運輸署昨日（3日）將屯門54區6條巴士線再批予城巴。

據區議會文件指出，運輸署於2019-20年度巴士路線計劃中，落實於屯門54區開辦6條巴士線，分別由屯門54區前往屯門站、上水、尖沙咀、觀塘碼頭、西灣河和灣仔。

運輸署表示，在審視巴士服務營辦商的建議書後，運輸署揀選城巴（專營權一）為以上路線的服務營辦商。署方正與城巴商討細節。

積極與九巴爭新線路 早前已贏皇后山4條巴士線

城巴近來與九巴力爭新發展區路線，早前已贏過九巴獲得皇后山的4條往市區路線，亦是城巴在北區首條獨營的巴士路線。

九巴早前在傳媒茶聚表示，九巴就皇后山的投標已相當有競爭力，價錢適宜且承諾使用電動巴士；又表明希望投得54區的巴士線。

城巴母公司匯達交通行政總裁譚利民，早前被問及贏得皇后山4條巴士綫的關鍵優勢，譚利民僅指匯達交通會盡力推動零排放巴士，確保巴士換成環保巴士的同時維持服務質素，又稱會繼續爭取引入氫能汽車。

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記者：陳梓蔚