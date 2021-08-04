  • 28°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 18:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新巴士線】城巴贏得屯門54區6條巴士線營辦權　早前已獲批皇后山4條線路

社會 16:22 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

城巴早前在皇后山4條巴士線的投標中贏過九巴獲批，運輸署昨日（3日）將屯門54區6條巴士線再批予城巴。

據區議會文件指出，運輸署於2019-20年度巴士路線計劃中，落實於屯門54區開辦6條巴士線，分別由屯門54區前往屯門站、上水、尖沙咀、觀塘碼頭、西灣河和灣仔。

運輸署表示，在審視巴士服務營辦商的建議書後，運輸署揀選城巴（專營權一）為以上路線的服務營辦商。署方正與城巴商討細節。

積極與九巴爭新線路　早前已贏皇后山4條巴士線

城巴近來與九巴力爭新發展區路線，早前已贏過九巴獲得皇后山的4條往市區路線，亦是城巴在北區首條獨營的巴士路線。

九巴早前在傳媒茶聚表示，九巴就皇后山的投標已相當有競爭力，價錢適宜且承諾使用電動巴士；又表明希望投得54區的巴士線。

城巴母公司匯達交通行政總裁譚利民，早前被問及贏得皇后山4條巴士綫的關鍵優勢，譚利民僅指匯達交通會盡力推動零排放巴士，確保巴士換成環保巴士的同時維持服務質素，又稱會繼續爭取引入氫能汽車。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【新巴城巴】匯達交通行政總裁：專營權合併討論為時尚早　盼與港鐵更緊密合作
14:46 2021/07/29
【新巴城巴】匯達交通行政總裁：專營權合併討論為時尚早　盼與港鐵更緊密合作
【80後女車長】仙氣女車長重出江湖　坦言駕車較辦公室工作開心
17:02 2021/07/29
【80後女車長】仙氣女車長重出江湖　坦言駕車較辦公室工作開心
【九巴凍薪】九巴龍運連續第2年凍薪　非管理員工獲發一次過特惠金2千元
15:15 2021/08/03
【九巴凍薪】九巴龍運連續第2年凍薪　非管理員工獲發一次過特惠金2千元

你可能感興趣

【新巴城巴】匯達交通行政總裁：專營權合併討論為時尚早　盼與港鐵更緊密合作
14:46 2021/07/29
【新巴城巴】匯達交通行政總裁：專營權合併討論為時尚早　盼與港鐵更緊密合作
【80後女車長】仙氣女車長重出江湖　坦言駕車較辦公室工作開心
17:02 2021/07/29
【80後女車長】仙氣女車長重出江湖　坦言駕車較辦公室工作開心
【九巴凍薪】九巴龍運連續第2年凍薪　非管理員工獲發一次過特惠金2千元
15:15 2021/08/03
【九巴凍薪】九巴龍運連續第2年凍薪　非管理員工獲發一次過特惠金2千元
基建 交通 巴士 運輸 屯門 觀塘

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】