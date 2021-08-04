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【5000元消費券】八達通指日均零售交易金額升3.4倍　9成登記市民首兩日取消費券

社會 16:46 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，截至今日（4日），八達通App已有近200萬次下載。（資料圖片）

電子消費券計劃在周日（1日）正式開始，市民可領取首張2,000元消費券。八達通公司表示，消費券發放首兩日，八達通日均零售交易金額及筆數是今年以來的3.4倍和1.5 倍。而用八達通登記消費券的市民，9成已於發放首兩日領取消費券。

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，自第一期消費券開始發放後，無論現有商戶，以及新增的商戶類別，包括高額、電器和電子產品、網購平台等，生意額有強勁增幅，單筆零售消費金額平均較前7個月升逾2倍。

李玉兒補充，截至今日（4日），八達通App已有近200萬次下載，當中提供了超過200款商戶電子優惠券，認為無論對市民和商戶而言，皆能達到開心消費，刺激經濟的雙贏效果。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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