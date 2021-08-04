【變種病毒】澳門患者同房女生8月2日抵港　居尖沙咀帝樂文娜公館

▲ 澳門一家四口昨日證實感染Delta變種病毒，林文健指，已密切留意澳門情況。

衞生防護中心公布，今日（4日）新增2宗新冠肺炎輸入個案。澳門一家四口昨日（3日）證實感染Delta變種病毒，感染源頭或屬上月曾赴西安交流的女兒。衞生署衞生防護中心總監林文健指，已密切留意澳門情況，昨晚接獲澳門衞生當局一名確診人士的密切接觸者在8月2日抵港，已立即展開流行性病學調查。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名13歲女生曾與澳門確診一家四口的女兒在7月19至24日期間，一同前赴西安參加舞蹈團，沒有接種疫苗。由於她們曾在逗留同一個房間，被列為密切接觸者。她在7月24至8月2日留在澳間，其中8月1日檢測呈陰性。

▲ 澳門一家四口昨日證實感染Delta變種病毒，林文健指，已密切留意澳門情況。（林宇翔攝）

她在8月2日中午時份與2名家人，乘坐金巴和A21來到香港，居於尖沙咀金巴利道帝樂文娜公館，屬「回港易」人士，隨同家人為港人及均已接種疫苗。她曾到訪美麗華商場牛角吃晚飯；8月3日到入境處7樓辦手續、灣仔謝菲道樂樺工房午飯，亦到過佐敦遠東商業大廈惠康和寶安商業大廈萬寧購物。

張竹君指，有關她曾到訪的地方會列入強檢範圍。由於涉及變種病毒株的個案，她已送到檢疫中心隔離，今日測試呈陰性。由於該名女生曾與澳門患者同處一間房間，當局都會為她抽血驗抗體，以了解是否早前已感染或是仍處潛伏期，故需接受檢疫和多次檢測。由於擔心她曾到訪多個地方，故有關地方列入強制檢測，希望能夠找出個案。

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記者：陳子謙