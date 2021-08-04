【新冠肺炎】當局指多人打針後外遊受感染　林文健籲市民暑假避免非必要外遊

▲ 林文健強烈呼籲市民暑假期間避免非必要外遊。（林宇翔攝）

全球新冠肺炎疫情嚴峻，更出現傳播力高的Delta變異病毒株。衞生署衞生防護中心總監林文健指，留意到內地疫情有不少局部爆發，由7月20日至8月3日錄得逾480宗個案，涉及16個省份、逾30個城市，主要涉及Delta變異病毒株，加上全球疫情非常嚴峻，當局評估Delta變異病毒株對本港構成嚴重威脅，對社區感染風險迫在眉睫。

政府昨日已因應澳門最新疫情，今日起將澳門納入「回港易」暫不適用風險地局名單內，即在抵港當天或之前14天曾逗留澳門或暫不適用風險地區名單上其他地區的人士，將不能透過「回港易」計劃回港。

有關人士抵港後必須進行家居強制檢疫14天，另檢疫期間須在抵港第3天、第7天和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至7天的安排並不適用。

林文健又指，因應內地疫情發展，政府與內地和澳門保持緊密溝通，按風險評估調整暫不適用風險地區的名單，故在內地有意使用「回港易」的港人要時刻留意名單的更新。

他又提到，最近不少輸入個案完成接種疫苗後立即參與非必要外遊，回港後被檢出新冠病毒，強烈呼籲市民在暑假期間避免非必要的外遊，尤其是前往高風險地區；若有必要的外遊，應盡快接種新冠疫曲，並在外遊期間謹守個人衞生。家長亦避免攜帶年幼、未接種疫苗的子女外遊。

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記者：陳子謙