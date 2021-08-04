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【天氣報告】天文台晚上10時15分取消黃色暴雨警告　料隨後一兩日仍間中有驟雨

社會 22:24 2021/08/04

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天文台發出黃色暴雨警告。（資料圖片）

（22:15）天文台晚上10時15分取消黃色暴雨警告，並表示雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

天文台又指，隨後一兩日仍然間中有驟雨。週末期間天色逐漸好轉。今晚及明日大致多雲，間中有驟雨、雷暴及狂風。明日稍後局部地區雨勢較大。氣溫介乎26至30度。吹和緩至清勁西至西北風，離岸及高地間中吹強風，明日漸轉吹西南風。海有湧浪。

（17:10）天文台下午5時10分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續 。

天文台又指出，部份低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水浸。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

在下午5時，熱帶風暴盧碧集結在香港之東南偏東約210公里，預料向東北移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。與盧碧相關的雨帶及狂風正影響廣東沿岸，未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風。市民應提高警惕。

同時，盧碧逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

隨著盧碧遠離，西南季候風會在未來兩三日間中為香港帶來大驟雨，風勢亦有時頗大。市民請保持警覺。

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責任編輯：陳梓蔚

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