【收工注意】天文台發出黃色暴雨警告　未來2小時雨勢較大及有狂風

▲ 天文台發出黃色暴雨警告。（資料圖片）

天文台下午5時10分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續 。

天文台又指出，部份低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水浸。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

在下午5時，熱帶風暴盧碧集結在香港之東南偏東約210公里，預料向東北移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。與盧碧相關的雨帶及狂風正影響廣東沿岸，未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風。市民應提高警惕。

同時，盧碧逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。



隨著盧碧遠離，西南季候風會在未來兩三日間中為香港帶來大驟雨，風勢亦有時頗大。市民請保持警覺。

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責任編輯：陳梓蔚