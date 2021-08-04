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【東京奧運】網民提議跟MIRROR友賽　謝影雪接受挑機：用右手又點話

娛樂 17:52 2021/08/04

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謝影雪願意跟MIRROR打友誼賽。

代表香港出戰粵運的羽毛球運動員「鄧謝配」謝影雪與拍檔鄧俊文，於奧運的混合羽毛球雙打比賽中過關斬將，雖在銅牌戰中不敵東道主日本組合，仍創下港隊歷屆最佳成績，拼勁已獲不少港人支持。

鄧俊文及謝影雪日前已返回香港，正開始在檢疫酒店接受7天的隔離，謝影雪今日在IG跟網民玩「快問快答」，被問到是否願意跟MIRROR打友賽，「鏡粉」謝影雪即表示有興趣。

謝影雪在IG回覆願友賽MIRROR。（取自IG）

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謝影雪今早6時已在個人Instagram限時動態上發布「你問我答」，跟網民交流。有網民問向來是「鏡粉」的她：「如果Viu邀請港隊同MIRROR打羽毛球友賽，你哋會唔會應承？會放水嗎？」

謝影雪即作回覆，表示：「我同（鄧）俊文用右手又點話」，事關她跟鄧俊文是為左撇子球員，即代表願意封印左手，作出讓賽。她並同時標記了ViuTV的IG帳戶，看似認真想向MIRROR「挑機」。

    點擊圖片放大
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不過，有網民指謝影雪是「鏡粉」之一，若賽事成真，可能到時她會走到MIRROR一方，令鄧俊文孤軍作戰，十分搞笑。

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謝影雪是鏡粉身份，緣於早前她上載抵達日本後操練的影片，在露台對著開揚景觀做深蹲訓練的她，背景音樂便是播著MIRROR的歌曲《IGNITED》，她還特地標記MIRROR笑謂：「有呢個景再加 @mirror.weare，應該可以做多幾組。」

拼勁早受市民支持。（取自IG）

而在羽毛球混雙銅牌賽事上不敵日本渡邊勇大與東野有紗後，便親獲MIRROR成員Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）、Anson Kong（江𤒹生）、Jeremy（李駿傑）等留言安慰。

同場加映：MIRROR+ERROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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