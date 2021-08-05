  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求子辛酸】媽媽患子宮頸閉鎖不全流產10次　忍痛活縫子宮保胎惜救不回BB

親子 16:39 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

台灣藝人李宇柔分享縫子宮保胎的經歷。

懷孕辛酸有苦自己知，台灣藝人李宇柔近日在節目上分享艱辛求子路，患有子宮頸閉鎖不全的她，曾流產10次，決定活縫子宮保胎，可惜仍然保不住BB。

曾流產10

台灣節目《新聞挖挖哇》日前邀請50歲藝人李宇柔分享懷孕經歷，她因患有子宮頸閉鎖不全，曾流產10次，被醫生告知難以再受孕。不過她和丈夫沒有放棄，終在2007年再度懷孕。李宇柔原以為可以順利養胎，可是在懷孕5個月時突然感覺不妥，醫生檢查後指BB有滑出來的跡象，必須拿掉才行。

為了保住胎兒，李宇柔在沒有打麻醉的情況下，忍痛接受子宮環紮手術，過程因太痛身體自動宮縮，令縫好的地方再度爆開，結果縫了兩次才成功。完成手術後，李宇柔保持「頭低腳高」的姿勢躺了兩個月，喝水和吃飯都感到辛苦，但她不敢亂動，

只要隨便一翻身，就有水流出來。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

忍痛見BB最後一面

可惜的是，在懷胎24周時，李宇柔因穿羊水受感染，必須立即剖腹生產。她憶起孩子出生後，自己滿心歡喜地看了BB一眼才入睡，醒來卻看見老公一臉愁容。醫生告訴兩夫婦，BB情況不樂觀，若堅持把他留下來，未來患腦麻痺、雙目失明及失聰的機率相當高，詢問她是否還要留着孩子。

李宇柔的丈夫跪下來求她，「我知道我們一定會善待他，但我們沒有權利決定他的一生要這麼慘地過，我們讓他走好不好」。最後李宇柔同意，忍痛見BB最後一面，並在醫護同意下跟BB相處一小時，跟他好好告別。2年後李宇柔再度懷孕，於2009及2012誕下一子一女，享受家庭生活。

完整節目請看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【失而復得】流產2年傷痛後再迎第二胎　網紅夫婦知悉預產期淚崩︰他回來了
13:59 2021/07/02
【失而復得】流產2年傷痛後再迎第二胎　網紅夫婦知悉預產期淚崩︰他回來了
【互相扶持】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽
15:51 2021/06/18
【互相扶持】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽
【媽媽最痛】葉凱茵懷孕9月患妊娠毒血流產壓力爆煲　10歲兒鼓勵走出陰霾︰你還有我
14:15 2021/04/19
【媽媽最痛】葉凱茵懷孕9月患妊娠毒血流產壓力爆煲　10歲兒鼓勵走出陰霾︰你還有我

你可能感興趣

【失而復得】流產2年傷痛後再迎第二胎　網紅夫婦知悉預產期淚崩︰他回來了
13:59 2021/07/02
【失而復得】流產2年傷痛後再迎第二胎　網紅夫婦知悉預產期淚崩︰他回來了
【互相扶持】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽
15:51 2021/06/18
【互相扶持】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽
【媽媽最痛】葉凱茵懷孕9月患妊娠毒血流產壓力爆煲　10歲兒鼓勵走出陰霾︰你還有我
14:15 2021/04/19
【媽媽最痛】葉凱茵懷孕9月患妊娠毒血流產壓力爆煲　10歲兒鼓勵走出陰霾︰你還有我
家庭關係 懷孕 手術 台灣 醫生

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】