【求子辛酸】媽媽患子宮頸閉鎖不全流產10次　忍痛活縫子宮保胎惜救不回BB

▲ 台灣藝人李宇柔分享縫子宮保胎的經歷。

懷孕辛酸有苦自己知，台灣藝人李宇柔近日在節目上分享艱辛求子路，患有子宮頸閉鎖不全的她，曾流產10次，決定活縫子宮保胎，可惜仍然保不住BB。

曾流產10次

台灣節目《新聞挖挖哇》日前邀請50歲藝人李宇柔分享懷孕經歷，她因患有子宮頸閉鎖不全，曾流產10次，被醫生告知難以再受孕。不過她和丈夫沒有放棄，終在2007年再度懷孕。李宇柔原以為可以順利養胎，可是在懷孕5個月時突然感覺不妥，醫生檢查後指BB有滑出來的跡象，必須拿掉才行。

為了保住胎兒，李宇柔在沒有打麻醉的情況下，忍痛接受子宮環紮手術，過程因太痛身體自動宮縮，令縫好的地方再度爆開，結果縫了兩次才成功。完成手術後，李宇柔保持「頭低腳高」的姿勢躺了兩個月，喝水和吃飯都感到辛苦，但她不敢亂動，

只要隨便一翻身，就有水流出來。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

忍痛見BB最後一面

可惜的是，在懷胎24周時，李宇柔因穿羊水受感染，必須立即剖腹生產。她憶起孩子出生後，自己滿心歡喜地看了BB一眼才入睡，醒來卻看見老公一臉愁容。醫生告訴兩夫婦，BB情況不樂觀，若堅持把他留下來，未來患腦麻痺、雙目失明及失聰的機率相當高，詢問她是否還要留着孩子。

李宇柔的丈夫跪下來求她，「我知道我們一定會善待他，但我們沒有權利決定他的一生要這麼慘地過，我們讓他走好不好」。最後李宇柔同意，忍痛見BB最後一面，並在醫護同意下跟BB相處一小時，跟他好好告別。2年後李宇柔再度懷孕，於2009及2012誕下一子一女，享受家庭生活。

完整節目請看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳