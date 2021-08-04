  • 27°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 19:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生意頭腦】女大生輟學打工賺第一桶金　創業開自助洗車店一年「坐享」$40萬

親子 18:23 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

美國一名女大學生輟學打工，創業開自助洗車店。

條條大路通羅馬，人生不只一條路。美國一名女大學生自覺不是讀書材料，於是毅然輟學打工，賺到第一桶金後，決定在正職外創業開自助洗車店，不必每天打理業務，一年就能「坐享」約40萬元。

大學僅讀了一個學期

據英國《每日郵報》報道，來自美國田納西州的22歲Hannah Ingram，正職是一名地產經紀，並開設自助洗車店作為副業。她曾入讀社區書院兩年，並計劃修讀商科，但在轉學至田納西大學馬丁分校（University of Tennessee at Martin）後，她意識到這不適合她。

Hannah在大學只讀了一個學期後就輟學。（Hannah IG圖片）

Hannah完成大學一年級第一個學期後輟學，專注考取地產代理牌照，並投身地產經紀工作。她努力賺錢，把積蓄拿來創業，開設了一間自助洗車店。雖然地產經紀正職是她主要的收入來源，但洗車店也令她每年的收入增加了約5萬美元（約39萬港元）。

每周只去洗車店一次

近日Hannah於Tik Tok透露洗車店的營利及工作，她每周只去洗車店一次，每次逗留一個半小時至兩個半小時。她來到洗車店後，開始收取投幣機內的零錢，以及補充洗車的清潔用品，之後將零錢清洗乾淨，再拿到銀行兌換成紙幣。此外，她聘請中學生每天到洗車店倒垃圾，因此她根本不必每天都到店裡，就能自動營運，每年穩袋數十萬。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

她花了14萬美元（約109萬港元）開店，沒有貸款、沒有父母幫助，而洗車店所在的土地也是屬於她的。她靠著生意頭腦一直賺錢，過著優越的生活，閒來去度假，更購入了自己夢寐以求的Maserati汽車。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

成功之道︰走不一樣的路

Hannah身邊的家人和朋友對她輟學打工，以至創業的決定並不看好，形容他們有一半時間認為她瘋了，但她相信自己做了正確的選擇。她將自己的成功歸功於走較少人走的道路，敢於不一樣。

同場加映︰爸爸患淋巴癌吞嚥困難瘦剩80磅　90後孝順仔鑽研美味軟餐創業助同路人

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【設計師爸爸】名校考包尾轉讀Band 3中學求變　僅$5萬創業投身室內設計做年輕老闆
20:18 2021/04/23
【設計師爸爸】名校考包尾轉讀Band 3中學求變　僅$5萬創業投身室內設計做年輕老闆
【網上補習】90後創業僅花1萬元開補習配對平台　疫情變陣視像補習家長受落
16:54 2020/08/19
【網上補習】90後創業僅花1萬元開補習配對平台　疫情變陣視像補習家長受落
成功網紅｜16歲少女愛拍片毅然輟學當YouTuber　拍片5年擁豪宅買Benz做生日禮物
13:36 2021/02/22
成功網紅｜16歲少女愛拍片毅然輟學當YouTuber　拍片5年擁豪宅買Benz做生日禮物

你可能感興趣

【設計師爸爸】名校考包尾轉讀Band 3中學求變　僅$5萬創業投身室內設計做年輕老闆
20:18 2021/04/23
【設計師爸爸】名校考包尾轉讀Band 3中學求變　僅$5萬創業投身室內設計做年輕老闆
【網上補習】90後創業僅花1萬元開補習配對平台　疫情變陣視像補習家長受落
16:54 2020/08/19
【網上補習】90後創業僅花1萬元開補習配對平台　疫情變陣視像補習家長受落
成功網紅｜16歲少女愛拍片毅然輟學當YouTuber　拍片5年擁豪宅買Benz做生日禮物
13:36 2021/02/22
成功網紅｜16歲少女愛拍片毅然輟學當YouTuber　拍片5年擁豪宅買Benz做生日禮物
大學 創業 網絡熱話 地產代理 地產經紀 美國

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】