【東京奧運】城大校友劉慕裳明早出戰空手道比賽　校長郭位明早率師生觀看直播打氣

▲ 劉慕裳（左）2014年從郭位（中）手中接過獎盃。(城大提供)

東京奧運獎牌希望、香港女子空手道代表劉慕裳，將於明日(5日)出戰空手道女子個人型項目。劉慕裳亦為香港城市大學校友，城大校長郭位將會在明早9時聯同師生校友，一起在大學收看賽事直播，為劉慕裳打氣。

劉慕裳2009年通過城大「學生運動員計劃」，獲取「胡曉明先生優秀運動專才獎學金」入讀創意媒體學院的理學士課程，期間曾率領城大女子空手道代表隊，在大專空手道賽事勇奪團體金牌，更於2014及2015年，連續兩屆獲得「大專全年最佳女子運動員」殊榮。

城大是香港首家引入並實踐健康一體化概念的大學，在過去15年的大專體育聯賽中，七度取得大專學界總冠軍殊榮；校長郭位亦身體力行，由2008年起每年率領師生、校友參與渣打馬拉松賽事。

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責任編輯：蘇文軒