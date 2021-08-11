【反轉方舟動物園】呂爵安陳欣妍首度為動畫片配音　Edan想吃掉姜濤+阿Jer？

▲ MIRROR成員呂爵安（Edan）和陳欣妍（Shirley）首次為電影配音。

MIRROR成員呂爵安（Edan）和陳欣妍（Shirley）為動畫電影《反轉方舟動物園》獻聲，分別聲演長鼻獸菲尼和黑面狐莉亞，這次也是Edan和Shirley首次為動畫電影配音。

兩人齊接受TOPick專訪，可是Shirley甚麼事也細膽騰雞，鬼馬的Edan腦筋轉數快，說話間常暗暗整蠱對方。

當談及假設在方舟漂流時缺糧，被逼食MIRROR其中一名成員時，他們會選擇吃誰？

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朗誦有助配音

Edan於小學時參加朗誦比賽的影片早前被網民瘋傳，他笑言：「當然（對配音）有幫助，全靠那次。」Shirley則謂：「他是冠軍來的。」

其實Edan也有重看這段舊片：「現在重看那次的表現很滑稽，為何那時我做這事能不怕醜？如果要我現時去做便會很怕醜。朗誦教導了我抑揚頓挫，一句說話有不同的高低起伏，也是有幫助的。」

原來Shirley在小時候也有參加過朗誦比賽：「這是老師教導我們的，抑揚頓挫的位置對配卡通片有幫助，將所有的都放大。」

Edan坦言如果有時間想進修配音：「因為學配音也會對其他演藝工作有幫助，比如讀對白、演戲、唱歌用聲等也是息息相關，有機會都會想嘗試。」Shirley同意道：「配音會Isolate了臉部表情及整個肢體，只用聲音去表達感情，這是能幫助演戲的一個訓練。」

而Edan最想為女生、小朋友甚至老人家角色配音：「因為想扮聲，別人聽畢後聽不出是你，是很有成功感的事。」至於Shirley扮狗仔叫十分很神似：「我會扮狗仔聲跟狗仔玩，所以很想配狗仔。」

▲ Edan於小學時期曾參加朗誦比賽。（影片截圖）

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首度配音

二人首次為動畫片獻聲，聲演電影《反轉方舟動物園》，Edan認為這是很有趣的經驗：「平時都是配自己的聲音，但今次則會以另一把聲音，甚至扮聲、反應聲，平時都沒有太多機會可以這樣玩，所以很得意。」Shirley說：「平時拍戲都是第一身，從第一個步驟去建立，這次需要觀看英文版本，再投入角色去聲演。」

認真的Edan在配音前，還特意看一次英文原版：「大慨知故事內容，我們曾擺了烏龍，各自以為自己配的角色是對方的角色。因為英文版中莉亞的角色較為男性化，說話上較寸，跟我本身比較相似，所以我以為自己是配莉亞。」

談到這次聲演的角色，Edan認為：「跟長鼻獸菲尼的年齡很不相似，牠們都是小朋友來，但我覺得牠跟我一樣很樂觀，喜歡幫助別人，而且很可愛，這跟我很似的。」

可是Shirley似乎不太認同，反問說：「可愛？」Edan卻仍然堅持：「是。」

Shirley則覺得：「黑面狐莉亞細細個但喜歡扮大人，牠需要Lead住一件事，有點小聰明、懶醒。我小時候也很想快點長大成人，但現時長大後則很想變回小朋友。」

▲ （柯雅珺 攝）

漂流必備品

《反轉方舟動物園》故事講述一班動物在海上漂流。問二人如果要上方舟，會帶甚麼去漂流時，Shirley回答：「我不懂得游泳，所以一定帶水泡。」Edan笑謂：「漂流後你不走便可。」Shirley表示：「我怎樣也要游到一個島上，游到有人的地方。」

Edan認為要帶備打火機：「火很重要的。」Shirley和應：「需要取暖。斧頭合適嗎？」可是Edan不有認同要帶備斧頭，並謂：「一大桶威化餅，吃極也吃不完的那款。」

Shirley隨即指：「我有吃過。」Edan笑道：「新年人人都不想收到的那款禮盒，充飢的食物。」不過Shirley作出溫馨提示：「之前拍節目時曾吃過，真的不會想吃。」

Edan提醒她：「去到荒島沒法選擇。」Shirley想起：「我們有帶火機，可以生火。」不過Edan提出：「或者帶把槍去打獵。帶濾水器，將海水過濾後可喝水。」

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人性的抉擇

談到在糧食短缺的情況下會如何作出抉擇，Shirley欲言又止：「這個問題......」Edan即說：「這個是人性問題。」

心軟的Shirley問：「吃植物可以嗎？」Edan扮作認真地思考說：「吃草可以嗎？想像不到......如果我跟整班MIRROR在一起的話，我會吃掉姜濤，他最多肉，或是阿Jer。」Shirley好奇問：「為何要吃阿Jer？」Edan回答：「他多肉，肥胖。」

Shirley卻不忍心地說：「可以不吃嗎？我也有一些脂肪可以維持一段時間，看新聞見過有人可以不吃不睡一個月，成仙。」

▲ Edan表示會選擇吃姜濤或阿Jer。（IG圖片）

Edan想天際飛翔

問到想成為哪種動物？Edan表示會選擇成為可以飛的動物：「因為未試過，想感受下飛行是甚麼感覺。」Shirley問他：「你畏高嗎？」Edan直認：「我畏高的，但如果懂得飛那便應該不畏高。」Edan謂：「有甚麼懂得飛行又很厲害呢？鷹！」

Shirley同時回答：「飛蟻！」Edan反白眼道：「不行吧！」Shirley指：「Antman！」Edan想了一會便說：「可能是雀仔吧，試試成為一隻雀仔，我的名字有個『爵』字。」

細膽的Shirley則認為：「我不飛了，即使我是一隻雀仔，也會是一隻畏高的雀仔。我會選的話一定會選大笨象，牠們很慢，而且很有愛，整個家庭的感覺。」Edan指出：「樹懶也很慢。」Shirley覺得：「大笨象有些紋，我很喜歡牠的紋。」

Edan問：「蝸牛呢？」Shirley說：「我擔心牠會不小心被人踩死，還是大笨象龐大一點。」

▲ （柯雅珺 攝）

記者：梁樂欣

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