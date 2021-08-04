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【美顏水果】當造日本白桃高鉀高纖助去水腫　營養師黃凱詩：糖份雖高但每天可吃一個

保健美顏 17:51 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

營養師黃凱詩表示，日本白桃糖份雖高，但每個含400毫克的鉀質，是降血壓及去水腫能手，每天可吃一個。

東京奧運打得火熱，香港運動員創下歷史佳績，都是大家茶餘飯後的話題。

我正在家觀看公路單車比賽，Bonnie唉聲歎氣︰「要不是疫情，我現在應該在東京看奧運。」

我指著電視說︰「我現在也在東京，你看，那段路剛剛就在富士山中湖附近。這個比賽就是在富士山周邊比賽的。」

她苦笑說︰「你的幻想能力真強。」

我說︰「在疫情中，我學會了用眼睛去旅行，活好每一天已經很好。我買了兩個日本白桃，每人一個，是不錯的消暑解渴方法。」

「白桃？糖分很高啊！我不能再肥了。」她拒絕說。

我沒好氣︰「雙重標準！你平日愛吃的榴槤不甜嗎？難道蛋撻糖份又不高？」

她笑言︰「我的糖份配額要分給喜愛的食物！你自己好好享受吧！不過，白桃真的不太甜嗎？那麼甜的東西，很難想像減肥也能吃。」

我解釋︰「問題在於適量，每人每日也有水果的攝取分量，如果以一個約220克的中型桃來說，熱量約有88卡，每天吃一個，也不算多。」

她問︰「那麼，每一個有多少糖？」

我說︰「約20克糖，即5茶匙左右。」

她瞪眼大叫︰「5茶匙？」

我反駁︰「你經常飲的紙包錫蘭檸檬茶也有9.8茶匙糖啦！兼且它並沒有其他營養素。但我這個白桃，有約3克纖維；加上胡蘿蔔素豐富，無論對於免疫系統或皮膚的健康，也十分重要。再者，它有差不多400毫克的鉀質，是降血壓及去水腫能手。還有，它的維他命E也有不少，只要吃一個，比你平日吃的營養補充品更佳。」

她說︰「我投降了，早知不要跟你討論這個話題。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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