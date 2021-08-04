【自殺特攻】小丑女集結惡人救世　MARVEL《銀河守護隊》導演過檔執導　

▲ 《自殺特攻：超能暴隊》

DC與MARVEL是超級英雄漫畫兩大陣營，之後並衍生大量電影，近約10年更成荷里活最重要的片種，可是前者水準一向較飄忽，一時拍出基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）《蝙蝠俠》三部曲的神級水平，但一時卻拍出如2016年大衛艾耶（David Ayer）執導的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）爛片水準。

不過，5年前的《自殺特攻：超能暴隊》也非一無是處，起碼相中瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演小丑女Harley Quinn，成功塑造出人氣角色。可是，去年由小丑女「孭飛」的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）口碑及票房都不理想。

▲ 《猛禽暴隊：解瘋小丑女》

《銀河守護隊》導演過檔執導

雖然如此，小丑女在超級英雄真人電影來說仍是個受歡迎角色，始終有再拍的價值。

至於今次上映的最新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）原意是拍續集，但搞搞下變成重拍版。所以今次電影劇情與之前《自殺特攻》完全沒關聯，但仍保留瑪歌羅比（Margot Robbie）演小丑女。

這次導演為《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演占士根（James Gunn），今次他保持作品一貫搗蛋幽默，而且沒有MARVEL的包袱下，於是可以拍出一套R級片（即香港三級片），即是內容讓占士根玩得更癲更暴力。

但該片卻絕不是只有官能刺激，玩到盡之餘還言之有物，可說是高手之作。

故事講美夢監獄（Belle Reve）的囚禁接受政府安排組成「自殺特攻隊」，奉命執行一項亡命行動。當中成員有小丑女外，還有血拳（Bloodsport）、和平使者（Peacemaker）、鯊魚王（King Shark）、捕鼠女（Ratcatcher 2）、圓點人（Polka-Dot Man）、學者（Savant）等。

▲ 史泰龍聲演傻頭傻腦但戰鬥力驚人的鯊魚王（右）。

細膩描寫反英雄

占士根表示《自殺特攻》此漫畫系列，他從小時候開始已一直喜歡：「小時候就非常喜歡《自殺特攻》，裡面有一班我最喜愛的漫畫反英雄人物。命途坎坷走上歪路，然後有機會將功贖罪的人物，一向都很吸引我。」

此外，占士根拍《自殺特攻》還參考了60年代經典戰爭電影《十二金剛》（The Dirty Dozen）。該片講二次世界大戰時，一班囚犯奉命去對付德軍，當中人物性格鮮明，眾亡命之徒背後都有動人的故事。後來，80年代港產片《東方禿鷹》也是用類似意念。

而占士根的《自殺特攻》也承襲此方向，在娛樂之中不失人性和道德描寫，所以人物雖然是超現實，但所講的主題卻是寫實。

▲ 人氣角色小丑女繼續由瑪歌羅比飾演。

諷刺所謂「維持和平」

比如「自殺特攻」就是代表所謂「世界警察」的美國，以維護和平之名橫衝直撞、不擇手段，最典型代表是當中成員和平使者（Peacemaker，莊先拿飾) 。

他對所謂的「和平」非常強烈執著，以極端方式去「維持」心目中的和平，甚至不惜犧牲無辜。所以他的所作所為，正正就是對他口中所講的所謂「維持和平」的最大諷刺。

導演占士根在開拍首天，已給飾演和平使者的莊先拿演出指引：「我跟他說：『想像自己是個賤格版美國隊長，你會開槍打一個細路而面不改容。』這真的總括他個是個怎樣的人物。」

▲ 血拳（左）與和平使者（右），衣著打扮恰成對比。

和平使者與今次戲份同樣重的血拳（Bloodsport，艾迪斯艾巴飾）剛好是個對比。二人都擅長格鬥技，以及都是神槍手，但血拳制服是全身黑色，而且外號分明充滿暴力。

反之和平使者此名字似開宗明義熱愛和平，制服造型顏色色彩燦爛，主色是美國國旗的紅藍色，心口和頭盔都有一個黃色的代表和平的飛鴿徽章，此外所有武器亦都有飛鴿標誌，與他行動時的兇殘完全不符。

他的頭盔更是非常「搶鏡」，合金頭盔卻似個「馬桶」，十分騎呢。

▲ 捕鼠女（左）具有與老鼠溝通及控制的能力，她正正代表社會中最低下層人士。

莊先拿也稱：「和平使者的制服完全反映出他為人有多賤格，當你在執行秘密任務時，正常人都會穿得好像血拳那樣，用不同顏色去融入環境，務求不起眼不被發現，但和平使者卻是想被人看見，想槍鏡，真是有點心理不平衡……」

所以凡事不可只睇表面，只憑一個人的衣著、外表根本去判斷一個人的人格、道德等，便太武斷、太幼稚了。