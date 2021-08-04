  • 27°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【頸椎病】兒童現「瞓捩頸」情況或患特殊頸椎病　專家指如情況持續一周應盡快求醫

社會 17:56 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

兒童出現「瞓捩頸」情況或是因為患上一種特殊頸椎病。（陳國峰攝）

如果小朋友出現「瞓捩頸」情況，有可能是患上一種特殊的頸椎病，情況嚴重者或會有生命危險。港大醫學院矯形及創傷外科學系專家指出，「寰樞椎旋轉脫位」（AARD）的患者多數為12歲以下兒童，如延遲治療或會惡化至「枕骨寰樞椎旋轉脫位」（OAARD），情況嚴重或會導致頸部及面部畸形、引起致命的神經受損。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

現年13歲的Natalie在2018年10月某天開始感冒、頸部疼痛，頭部微微傾斜，在求醫家庭醫生後，診斷她為「瞓捩頸」，僅向她處方止痛藥。她在服藥後數天後，情況仍然未有好轉，故再次求醫，在照X光後發現頸部關節出現問題，確診AARD。骨科專科醫生其後為她進行約10天的頸部牽引治療，雖然關節已經復位，惟情況仍然未如理想。她在兩、三個月後因為出現淋巴發炎、發高燒，兩周後頸部疼痛，病情再次復發，並惡化至OAARD，最後需要接受頸椎融合手術治療。

另一患者的家長張太則憶述，其10歲的女兒於今年初，在睡醒後開始感到頸痛，而且頭歪向一邊、未能轉動頭部等，其實曾接受多次的跌打及脊醫治療，惟情況一直沒有好轉，至5個月後才確診OAARD並進行治療。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍解釋，AARD是頸部第一和第二椎骨之間的異常旋轉脫位，多數患者因為延誤治療和在接受其他手法治療，例如脊骨療法，物理治療和傳統跌打治療，因為可能會導致病情惡化至OAARD。他指出，醫管局每年約有10宗相關個案，有7成患者是12歲以下小朋友，病徵包括頸痛、頸部或頭部傾側、頸部肌肉疼痛或抽筋等，不過由於情況難以診斷，很多人會因而延誤治療。

他說，如果患者可以及早診斷並接受治療，一般可以透過消炎藥物、使用下巴牽引等非入侵性的治療方法治理，但若延誤診斷，患者或需要接受手術，將金屬針插入顱骨等。

港大醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼講座教授張文智表示，該病並非常見惟難以預防，因有四分之一患者的病因未明、另有部分人是因為上呼吸道感染或接受頭頸外科醫療程序而致，建議家長如發現小朋友出現「瞓捩頸」情況而且維持一周仍沒好轉，應盡快尋求專科醫生，以免病情惡化；另強調在未接受適當的評估之前，切忌進行任何手法治療。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

床上玩手機易患頸椎病　5招 K.O.瞓捩頸
13:05 2017/01/04
床上玩手機易患頸椎病　5招 K.O.瞓捩頸
【絕代商驕】羅浩楷患頸椎病無奈息影　花近百萬治病感嘆：用錢尋健康
18:57 2019/11/04
【絕代商驕】羅浩楷患頸椎病無奈息影　花近百萬治病感嘆：用錢尋健康
【KO瞓捩頸】冬天容易瞓捩頸 頸部受寒易中招嚴重可致頸椎病【附紓緩方法】
11:17 2021/01/07
【KO瞓捩頸】冬天容易瞓捩頸 頸部受寒易中招嚴重可致頸椎病【附紓緩方法】

你可能感興趣

床上玩手機易患頸椎病　5招 K.O.瞓捩頸
13:05 2017/01/04
床上玩手機易患頸椎病　5招 K.O.瞓捩頸
【絕代商驕】羅浩楷患頸椎病無奈息影　花近百萬治病感嘆：用錢尋健康
18:57 2019/11/04
【絕代商驕】羅浩楷患頸椎病無奈息影　花近百萬治病感嘆：用錢尋健康
【KO瞓捩頸】冬天容易瞓捩頸 頸部受寒易中招嚴重可致頸椎病【附紓緩方法】
11:17 2021/01/07
【KO瞓捩頸】冬天容易瞓捩頸 頸部受寒易中招嚴重可致頸椎病【附紓緩方法】
疫苗 香港大學李嘉誠醫學院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肌肉疼痛 頸椎病 手術 治療 經濟 肺炎

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】