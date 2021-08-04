【頸椎病】兒童現「瞓捩頸」情況或患特殊頸椎病　專家指如情況持續一周應盡快求醫

▲ 兒童出現「瞓捩頸」情況或是因為患上一種特殊頸椎病。（陳國峰攝）

如果小朋友出現「瞓捩頸」情況，有可能是患上一種特殊的頸椎病，情況嚴重者或會有生命危險。港大醫學院矯形及創傷外科學系專家指出，「寰樞椎旋轉脫位」（AARD）的患者多數為12歲以下兒童，如延遲治療或會惡化至「枕骨寰樞椎旋轉脫位」（OAARD），情況嚴重或會導致頸部及面部畸形、引起致命的神經受損。

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現年13歲的Natalie在2018年10月某天開始感冒、頸部疼痛，頭部微微傾斜，在求醫家庭醫生後，診斷她為「瞓捩頸」，僅向她處方止痛藥。她在服藥後數天後，情況仍然未有好轉，故再次求醫，在照X光後發現頸部關節出現問題，確診AARD。骨科專科醫生其後為她進行約10天的頸部牽引治療，雖然關節已經復位，惟情況仍然未如理想。她在兩、三個月後因為出現淋巴發炎、發高燒，兩周後頸部疼痛，病情再次復發，並惡化至OAARD，最後需要接受頸椎融合手術治療。

另一患者的家長張太則憶述，其10歲的女兒於今年初，在睡醒後開始感到頸痛，而且頭歪向一邊、未能轉動頭部等，其實曾接受多次的跌打及脊醫治療，惟情況一直沒有好轉，至5個月後才確診OAARD並進行治療。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍解釋，AARD是頸部第一和第二椎骨之間的異常旋轉脫位，多數患者因為延誤治療和在接受其他手法治療，例如脊骨療法，物理治療和傳統跌打治療，因為可能會導致病情惡化至OAARD。他指出，醫管局每年約有10宗相關個案，有7成患者是12歲以下小朋友，病徵包括頸痛、頸部或頭部傾側、頸部肌肉疼痛或抽筋等，不過由於情況難以診斷，很多人會因而延誤治療。

他說，如果患者可以及早診斷並接受治療，一般可以透過消炎藥物、使用下巴牽引等非入侵性的治療方法治理，但若延誤診斷，患者或需要接受手術，將金屬針插入顱骨等。

港大醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼講座教授張文智表示，該病並非常見惟難以預防，因有四分之一患者的病因未明、另有部分人是因為上呼吸道感染或接受頭頸外科醫療程序而致，建議家長如發現小朋友出現「瞓捩頸」情況而且維持一周仍沒好轉，應盡快尋求專科醫生，以免病情惡化；另強調在未接受適當的評估之前，切忌進行任何手法治療。

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記者：郭詩詩