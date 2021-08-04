泳兒開直播跟聲夢學員討論新歌MV　 Archie+Yumi齊齊大嗌意境恐怖

▲ 泳兒新歌《荊棘海》MV正式上架。

泳兒新歌《荊棘海》MV昨晚（8月3日）正式上架，繼前兩年找來合作多年的詞人周耀輝為整年的歌曲系列擔任概念指導，並決定以「花」作為主線，來到2021年周耀輝再跟泳兒合作，「海洋」是第三部曲的主要概念。

Vincy表示：「完成了『溝渠三部曲』，之後就開一個新章節，這個章節由地底的溝渠流向大海，新歌就叫做《荊棘海》。」

Vincy解構歌曲內容，「每個人生命裏面，可能會遇到好多不同嘅考驗、掙扎、苦難，當你去承受這些東西時候，會覺得有些荊棘刺在你身上面，以及傷痛、痛楚，這個感覺就好似要不停掙扎去離開一個荊棘海，但這些經驗和苦難將會進入你個心，身上面會生出一荊棘，令到你更加強大，只要願意跨過荊棘海，就會有未來。」

MV方面，這次繼續找來過去合作無間的Sheng擔任導演，團隊走訪了南生圍、龍蝦灣、大網仔村及海星灣取景，從上午11時拍到第二天上午7時，拍足20小時。

由於要配合MV氣氛，團隊特意租用一間神秘感十足的大屋，工作人員更千叮萬屬Vincy切勿隨便亂動大屋內的擺設，令Vincy頓時「起晒雞皮」。

▲ MV於不同地方拍攝。

除此之外，拍攝期間，Vincy更被自己嚇親：「在山上面跳舞時，突然間有隻好大嘅蜜蜂『嬲』住我，因為我好驚蜜蜂加上好大隻，我就大嗌，同事話：『走咗㗎啦走咗㗎啦。』但我望到未走，一路在我手上面，同事堅持話走咗，我話冇，最後我再望，原來只是我自己黑色嘅指甲，哈哈。」

MV首播後，Vincy於社交平台開直播跟網民討論新歌，原來Vincy的「聲夢學生」冼靖峰（Archie）與鍾柔美（Yumi）亦有觀看「老師」的直播，難得聚首一，Vincy便邀請二人齊齊直播。

▲ 泳兒跟聲夢學員討論新歌MV。

Archie亦十分識做，第一時間表示自己已看過MV，「都是我一貫作風，我都聽唔明。」更着Vincy 講解歌曲內容，十分搞笑。

Yumi也則謂MV電影感十足，「好似一套戲，一開頭我有點驚，但見到泳兒老師我就唔驚啦。」Archie亦十分同意，「一開始好暗黑的感覺，令人好毛骨悚然。但你一出場，我就舒服咗。」

聽到學生觀感，Vincy即笑說：「我嘗試演到有點恐怖，但我一出來你哋就唔驚，咁好失敗。」