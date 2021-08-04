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【情侶爭執】日出康城情侶爭執後男子墮樓身亡　女子身上有傷送院時昏迷

社會 18:18 2021/08/04

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一名男子今日（4日）在將軍澳日出康城緻藍天疑從上址墜樓身亡，警方在涉事單位發現一名有刀傷的女子，送院時昏迷。據了解，男死者及女傷者為情侶關係。

即看案件最新情況：

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今午3時18分，警方接報，提到將軍澳日出康城緻藍天保安發現一名男子企圖跳樓，未幾他在一單位高處墮下，並倒臥在大廈對開平台。警方及救護員及後到場，該名男子證實當場死亡。

警方遂到涉事單位進行調查，並發現一名女子，她身上有傷，救護員將其送到伊利沙伯醫院，送院時昏迷。

據了解，男死者及女傷者是情侶關係，兩人在上址出現口角，期間男子用剪刀襲擊女傷者。女傷者一度將其反鎖及報警求助。另外，警方在單位露台發現血跡。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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記者：曾卓鋒

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