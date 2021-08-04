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【小一入學】2022/23學年小一入學家長必睇　21間熱門直資私小報名時間表一覽

中小學 18:26 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

21間熱門直資私小報名時間表一覽。

不少家長都心儀直資和私立小學，因其課程編排和語言教學甚具彈性，而且當中不乏傳統名校和一條龍學校，吸引家長爭相報名。由於直資私小毋須跟隨教育局統籌派位方法招生，各校小一報名時間及收生準則各異，要替小朋友報2022至23學年小一入學申請的家長，要先「做定功課」，避免錯過報名日子，失落心儀學位。

TOPick根據學校網頁資料，整理了部分於8月至10月招生的熱門直資及私立小學申請日期、報名費、面試日期等，可供家長參考，留意部分學校將於8月截止報名，家長想報就要趁早。

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責任編輯：林愛娜 

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