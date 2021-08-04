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【涉藏燃料】涉中環碼頭藏燃料及火機　17歲男生提堂准保釋

社會 18:16 2021/08/04

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17歲男生涉藏燃料及火機今於東區裁判法院提堂。資料圖片

去年母親節有人發起在商場「和你Sing」等反修例活動，當日警員在中環碼頭截查1名17歲青年時，搜出他有2枝高度易燃液體及2個打火機。案件今（4日）於東區裁判法院提堂，案件押後至10月11日再訊，待辯方索取文件，被告暫時毋須答辯，並准以保釋候訊。

被告為1名17歲姓麥的青年，並無報稱職業，被控1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他在2020年5月10日，在中環7號碼頭出口1樓天橋保管2枝高度易燃液體及2個打火機，意圖在無合法辯解的情況下使用該物品以損壞財產。

案件今提堂時，辯方要求押後案件再訊，以索取相關文件。裁判官將案件押後至10月11日再訊，並批准被告以500元繼續保釋，期間不得離港，定期到警署報到等。

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記者：林欣樂

逃犯條例 遊行集會 罪行 東區 中環 母親節 商場

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