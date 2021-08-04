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【刀傷警員】學生會評議會上月通過悼念疑犯議案　港大校委會禁涉事學生進入校園

政治 18:22 2021/08/04

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校委會決定，涉事學生被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務。（經濟日報資料圖片）

香港大學學生會評議會上月通過，悼念在七月一日刀傷警員疑兇議案。港大校務委員會決定，所有參與當日會議的學生，均禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

港大校委會今日發聲明指，考慮到學生會評議會當日通過的決議，行為有可能觸犯法律，並正受警方調查，認為容許涉事評議會成員繼續在校園活動，對大學構成嚴重法律風險，亦對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響，基於事態嚴重，必須即時採取風險管理措施。

港大學生會評議會早前通過動議，對七一刺警案疑兇自殺身亡表示深切哀悼，學生會其後公開致歉並撤回議案，但港大不再承認，學生會現有在校內的角色，並要求學生會遷離學生會綜合大樓。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：陳宛彤

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