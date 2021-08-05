  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【對抗濕疹】患濕疹20年遇乾燥天氣面部乾裂　經中醫治療7個月不再滲水脫皮

醫生診症室 16:49 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

男子患濕疹20年，每逢天氣乾燥，病情加劇，接受中醫治療7個月後，面部皮膚已好轉。

誘發濕疹的因素有很多，其中包括天氣。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗濕疹病例，一名29歲男子患有濕疹20年，面部滲水、脫皮，每逢天氣乾燥，病情加劇。接受中醫治療7個月後，他面部皮膚已好轉，重見光澤，不再脫皮、乾裂。

李醫師接受TOPick訪問時指，該名男患者自9歲患有濕疹，18歲病情加重；20至23歲時曾好轉，但每逢冬天天氣乾燥時，病情加劇，皮膚變乾、出疹。患者現年29歲，去年12月起向李醫師求診，當時面部泛紅、脫皮、輕微滲水，手部也有濕疹。

點擊圖片看皮膚好轉過程：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

惟治療一個月後，天氣變得乾燥，患者濕疹情況變得嚴重，這並非藥物引致，而是受天氣影響。今年1月，患者左眼眼皮腫脹、滲水，至3月開始好轉。4月、5月，天氣較暖，患者面部滲水情況也改善了。及至7月，患者皮脂腺較旺盛、皮膚潤澤，濕疹情況好轉。不過，患者手部濕疹，至今未完全好轉，上肢皮膚仍然乾燥，但無滲水。

治療及紓緩方法

李醫師處方以下藥物改善該名患者濕疹情況，功效如下：

  • 普濟消毒飲：專治面腫
  • 當歸：養血熄風
  • 阿膠：滋養皮膚
  • 酸棗仁：安神入眠補肝血
  • 夏枯草、菊花：清肝瀉火、驅風止痕

他又建議，患者在乾燥的日子可以外塗偏油性的藥膏，例如金盞花膏、大麻籽油。

【同場加映】濕疹飲食貼士+清熱潤膚湯水

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【TOPick健康】吃飯搔癢死皮飄落被斥污染餸菜　港大生患濕疹9年讀營養學助同路人脫苦海

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣

相關文章

【對抗濕疹】患濕疹5年停用類固醇面部現黃痂滲水　女子接受中醫治療3個月後皮膚回復光滑【附護理方法】
17:24 2021/03/15
【對抗濕疹】患濕疹5年停用類固醇面部現黃痂滲水　女子接受中醫治療3個月後皮膚回復光滑【附護理方法】
【對抗濕疹】33歲女子疑戴乳膠手套誘發濕疹　雙手滲水經中醫治療半年回復光滑【附紓緩方法】
14:15 2021/07/20
【對抗濕疹】33歲女子疑戴乳膠手套誘發濕疹　雙手滲水經中醫治療半年回復光滑【附紓緩方法】
【對抗濕疹】30歲女子飲奶茶食超甜麵包濕疹反覆　醫生：高升糖飲食引致【附食物清單】
14:26 2021/05/03
【對抗濕疹】30歲女子飲奶茶食超甜麵包濕疹反覆　醫生：高升糖飲食引致【附食物清單】

你可能感興趣

【對抗濕疹】患濕疹5年停用類固醇面部現黃痂滲水　女子接受中醫治療3個月後皮膚回復光滑【附護理方法】
17:24 2021/03/15
【對抗濕疹】患濕疹5年停用類固醇面部現黃痂滲水　女子接受中醫治療3個月後皮膚回復光滑【附護理方法】
【對抗濕疹】33歲女子疑戴乳膠手套誘發濕疹　雙手滲水經中醫治療半年回復光滑【附紓緩方法】
14:15 2021/07/20
【對抗濕疹】33歲女子疑戴乳膠手套誘發濕疹　雙手滲水經中醫治療半年回復光滑【附紓緩方法】
【對抗濕疹】30歲女子飲奶茶食超甜麵包濕疹反覆　醫生：高升糖飲食引致【附食物清單】
14:26 2021/05/03
【對抗濕疹】30歲女子飲奶茶食超甜麵包濕疹反覆　醫生：高升糖飲食引致【附食物清單】
健康問題 濕疹 皮膚痕癢 皮膚發炎 治療 中醫

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】