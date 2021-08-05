【對抗濕疹】患濕疹20年遇乾燥天氣面部乾裂　經中醫治療7個月不再滲水脫皮

▲ 男子患濕疹20年，每逢天氣乾燥，病情加劇，接受中醫治療7個月後，面部皮膚已好轉。

誘發濕疹的因素有很多，其中包括天氣。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗濕疹病例，一名29歲男子患有濕疹20年，面部滲水、脫皮，每逢天氣乾燥，病情加劇。接受中醫治療7個月後，他面部皮膚已好轉，重見光澤，不再脫皮、乾裂。

李醫師接受TOPick訪問時指，該名男患者自9歲患有濕疹，18歲病情加重；20至23歲時曾好轉，但每逢冬天天氣乾燥時，病情加劇，皮膚變乾、出疹。患者現年29歲，去年12月起向李醫師求診，當時面部泛紅、脫皮、輕微滲水，手部也有濕疹。

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惟治療一個月後，天氣變得乾燥，患者濕疹情況變得嚴重，這並非藥物引致，而是受天氣影響。今年1月，患者左眼眼皮腫脹、滲水，至3月開始好轉。4月、5月，天氣較暖，患者面部滲水情況也改善了。及至7月，患者皮脂腺較旺盛、皮膚潤澤，濕疹情況好轉。不過，患者手部濕疹，至今未完全好轉，上肢皮膚仍然乾燥，但無滲水。

治療及紓緩方法

李醫師處方以下藥物改善該名患者濕疹情況，功效如下：

普濟消毒飲：專治面腫

當歸：養血熄風

阿膠：滋養皮膚

酸棗仁：安神入眠補肝血

夏枯草、菊花：清肝瀉火、驅風止痕

他又建議，患者在乾燥的日子可以外塗偏油性的藥膏，例如金盞花膏、大麻籽油。

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記者：黃泳欣