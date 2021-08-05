【醫者仁心】病情急惡化公院指「繼續觀察」險致終生半癱　婆婆幸遇仁醫以優惠價治療重新走路

▲ 婆婆病情急惡化險終生半癱，幸遇仁醫以優惠價治療重新走路。

有病千萬不要輕易放棄，多尋求不同醫生意見，或許會有新轉機！76歲的譚女士去年因雙腳持續無力到公立醫院求醫，檢查一輪後，身體更突然惡化至要坐輪椅，但醫生仍指她情況未到最嚴重，建議繼續觀察，不進行任何治療。萬念俱灰下，譚女士獲一名仁醫看診，發現譚女士的情況其實只要進行骨科的一些基本手術即可康復，最終成功治癒擺脫輪椅，重新行走。

譚女士表示，早於去年感到雙腳無力，半年間經常跌倒，在不知道發生什麼問題的情況下，她在11月被送往公立醫院求醫。起初，醫生查不出病因，並建議她出院照磁力共振，但要排期半年。

試過丈夫出門買菜期間我突然跌倒，無法起身。只能等丈夫1小時後回家，才扶起我。

▲ 譚女士不想成為82歲丈夫的負擔。

住院短短一星期左右，譚女士就由雙腳無力，惡化至無法下床，需要使用步行架，出院後更要坐輪椅。但當時公院醫生只讓她照腰部的磁力共振，認為她的情況雖然嚴重但未到最嚴重，建議繼續觀察「保持住」，不打算馬上開刀治療。

開刀的風險大，醫生不想開刀。

眼見身體情況急速惡化，譚女士非常擔心。一方面行動不便使有潔癖的她無法親自做家務、打掃屋企，另一方面她也不想成為82歲丈夫的負擔，自己也不希望往後的日子只能在輪椅上過活。

坐輪椅那段期間，我完全不想離開家門半步，很「肉酸」。丈夫大年紀，推輪椅也辛苦。他又有糖尿病，都怕一齊病，所以盡量不讓他照顧我，靠自己。

幸好住院期間，她得到其他病友推薦慈善團體「醫善同行」的一名骨科醫生，於是在丈夫推著輪椅的情況下，前往求醫。

譚女士獲安排按照公院醫生的說法檢查腰部，但放射科醫生發現她的腰部並無不妥，於是免費幫她照頸椎，一照便發現問題所在。原來，譚女士的頸椎血管收縮，嚴重退化，假如不做手術或會終生癱瘓。

如果10分最嚴重，我的頸椎已嚴重到達8分的程度。

得知真正病因後，骨科醫生馬上建議譚女士做手術，並告知該手術非常普遍，可以幫忙寫介紹信讓她在公立醫院做，不過譚女士拒絕。

公立醫院不知又要排期排到何時，我已經坐輪椅了，只想盡快康復。

仁醫體諒長者經濟壓力 以優惠價治療

她感激，該骨科醫生除了親切友善，亦非常有醫德。得知自己不希望在公立醫院做手術後，便主動提供優惠價。扣除住院費、麻醉科醫生、助手等的費用，醫生本人基本上沒賺多少，甚至連出診、覆診都不收任何費用，只收藥費。

醫生跟我說，老人家的錢賺得辛苦，建議我到公立醫院做手術，甚至拒絕幫我主刀。但在我堅持之下，他接受了。他真的很為我們（老人家）著想，幫我省盡每一分錢。

即使做完手術，仁醫亦考慮到住院費高昂，在譚女士身體許可之下住院2日就出院。後來譚女士戴了2個月頸箍便順利康復，可重新走路。

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感謝仁醫

譚女士感謝免費幫她照頸部，又有禮貌的放射科醫生，助她少走冤枉路找出真正病因。更感謝「醫善同行」的骨科醫生一直用心關懷，甚至如義診一樣，體諒老人家有經濟困難，主動以優惠價治療。她大讚如此高尚的醫德、品德，其他醫生理應學習。

他不會故意拖延治療斂財，所有需要留意的事項都會告訴你。病人已經因為病情而陷入低谷，假如遇上好醫生才會變得開心，有信心打贏這場仗。

最後，她建議同路人，有病一定要及早醫治，不要拖延。拖延求醫或許帶來嚴重後果。

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記者：楊宛茜