【疫苗接種】九成機管局員工及機場保安已打首針　將推動更多員工接種

▲ 九成機管局員工及機場保安已打首針，機管局將推動更多員工接種。（資料圖片）

機管局今（4日）宣布，截至今年8月1日，接近90%機管局員工已接種第一劑新冠疫苗，另外逾90%機場保安有限公司員工亦已首劑疫苗；而機場的衞生署臨時樣本採集中心負責接待抵港旅客的前線員工，已悉數全面接種疫苗。機管局稱，將繼續在機場社區與業務夥伴緊密合作，推動更多員工接種疫苗。

機管局牽頭在機場社區推動接種疫苗，包括為機場員工提供接種疫苗假期。機管局員工及提供機場服務的機管局承包商員工，均可就注射疫苗享有有薪假。機管局除了推出抽獎計劃向已接種疫苗的機場員工送出1萬張機票外，亦舉行健康講座及製作短片，提供疫苗接種的相關資訊。

即日起，所有機場員工進入機場禁區時，必須出示已完成接種兩劑新冠疫苗，或接受病毒檢測有效陰性結果的證明。除了接種疫苗外，機場員工已進行多次檢測。過去6星期，機場員工遵照政府的強制檢測公告所列規定先後完成10次強制檢測。按政府公布，於客運大樓及機場禁區內工作的員工亦將進行定期檢測。

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責任編輯：吳卓峰